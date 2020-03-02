Технологии «умного города» будут протестированы в городе Гусеве Калининградской области

«При реализации этого проекта основная сложность была связана с тем, чтобы совместить наши решения с историческими особенностями Калининградской области, — рассказывает Олег Алешкин, директор по информационным технологиям холдинга GS Group, — в ходе работы мы обнаружили под землей разветвленную сеть старинных прусских инженерных систем. Необдуманные действия могли привести к разрушению этих конструкций, что имело бы катастрофические последствия для самобытности региона. Мы решили модернизировать старинные сети. Проект в итоге стал дороже и значительно, нам пришлось пересмотреть маркетингово-финансовые расчеты в части конечных сервисов и перспектив тиражирования. В то же время, мы рады, что демонстрация технологических решений проходит не в идеальных лабораторных условиях, а в реальной среде, что является важной частью проекта».

Директор по информационным технологиям холдинга GS Group и номинант на премию CDO Award Олег Алешкин рассказывает, как при разработке решений «умного города» для моногородов инженеры продумывают экономические модели, и как те проходят тестирование на площадке «Технополиса GS».В городе Гусев Калининградской области на базе инновационного кластера «Технополис GS» инженеры холдинга развернули многофункциональную платформу «умного города», к которой предполагается подключение неограниченного числа различного оборудования. В перспективе здесь планируется реализация таких решений как «умные» дома, жилые зоны, кампусы, а также более масштабные «умные» города и регионы. В дополнение к ЖКХ развиваются «умный транспорт», «умные остановки» и «умное освещение», множество разнообразных туристических и информационных сервисов.Опыт реализации «умных городов» во всем мире показывает, что экономия ресурсов может достигать 30-60%, а безопасность и эффективность — 90%. Например, по данным Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли, энергопотребление в режиме ожидания составляет 10 процентов от бытового потребления электроэнергии. Только ликвидация энергопотребления в режиме ожидания, контроль за освещением, отоплением и охлаждением, когда дома никого нет, позволят сократить расходы на коммунальные услуги одного домохозяйства минимум на 30 процентов.Исследование «Городское планирование и построение умных городов на основе Интернета вещей с использованием аналитики больших данных» показывает, что построение «умных» коммуникаций, оптимизация дорожного трафика, освещения домов и улиц, позволят создать инфраструктуру, которая будет сама себя обеспечивать. Речь идет о контроле мест на парковке, экономии бензина, электричества для машин, оптимизации автобусных маршрутов и даже снижении преступности. В исследовании говорится, что бюджеты на обслуживание городов могут быть сокращены на 50-60%.Есть также данные по России, согласно данным научного коллектива из НИУ Иркутский государственный технический университет, стоимость электронных инженерных систем, включая их автоматизацию, составляют до 10% от совокупной стоимости жилья. При этом расходы на владение и содержание «интеллектуального дома» уменьшаются на 30-50% за счет оптимизации энергоресурсов. Кроме этого, в России еще не принято учитывать при расчете стоимости владения такие параметры как снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, потери от которых могут превышать затраты по их предотвращению в сотни и тысячи раз. Исследование коллег из Сибирского федерального университета показало, что экономия на ЖКХ средней двухкомнатной квартиры в Красноярска при использовании умных технологий составляет 24% и выше.С учетом сказанного, приоритет при внедрении технологий умного дома в Технополисе отдается функционалу диспетчеризации и учета услуг ЖКХ. Он позволяет более эффективно решать вопросы обслуживания жителей города, минимизировать время реакции при аварийных ситуациях, использовать по максимуму возможности энергосбережения и повысить общую энергоэффективность системы.