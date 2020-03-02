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Информационный сайт города Гусева

«Волонтеры Конституции» приглашают в свои ряды

2 марта 2020, 14:27
«Волонтеры Конституции» приглашают в свои ряды
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля, однако многие россияне по-прежнему плохо знают основной закон и суть новых предложений. Решение есть!

В торговых центрах, аэропортах, парках и других общественных местах разместят около 3000 инфостоек, где можно будет узнать о всех планируемых изменениях в Конституцию и Общероссийском голосовании. Такие инфостойки будут организованы и в городе Гусеве. Там же расскажут о том, как поучаствовать в крупных добровольческих акциях.

Стать волонтером Конституции в Гусеве просто! Регистрируйся на портале волонтерыконституции.рф.
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З
# 1Знающий
Это вы зря оставили возможность делать комментарии... 
Первое - если прямо горите желаниям голосовать по поправкам в  конституцию - "Голосуй против!
Второе - лучшая позиция - игнорирование голосование, о каких 66% желающих вы говорите? максимум 30% бюджетников и военных.
Третье - если не дадите обещанных дотаций на детей в размере 0,5 МРОТ для малоимущих - то и 30% не будет. Нищие то же не придут голосовать
Вчера, 16:50   ЦитироватьОтветить
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