Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля, однако многие россияне по-прежнему плохо знают основной закон и суть новых предложений. Решение есть!
В торговых центрах, аэропортах, парках и других общественных местах разместят около 3000 инфостоек, где можно будет узнать о всех планируемых изменениях в Конституцию и Общероссийском голосовании. Такие инфостойки будут организованы и в городе Гусеве. Там же расскажут о том, как поучаствовать в крупных добровольческих акциях.
Стать волонтером Конституции в Гусеве просто! Регистрируйся на портале волонтерыконституции.рф.
«Волонтеры Конституции» приглашают в свои ряды
2 марта 2020, 14:27