Формирование постоянных органов власти в Гусевском районе

Владимир Летягин

В 1947 году в Гусевском районе были образованы органы власти, которые сформировались по итогам выборов в районный и городской советы депутатов.Выборы проводились в сжатые сроки, подготовка к ним осуществлялась в период с ноября по декабрь 1947 года. Сами выборы состоялись 21 декабря 1947 года.Всеобщим голосованием жителей района (7-8 тыс. чел.) было избрано 35 депутатов горсовета и 25 депутатов райсовета.На первых сессиях советов, которые проходили с 27 по 30 декабря, председателем райисполкома был избран товарищ Заседателев А. А., а председателем горисполкома товарищ Запорожченко М. Р.. Секретарями Советов были избраны товарищ Шахова С. П. и товарищ Соколова А. И.. Районный комитет КПСС возглавил товарищ Репин Г. И.. Горком КПСС возглавил товарищ Соколов К. В..В районе стали работать 9 сельских советов, которые формировали райсовет.