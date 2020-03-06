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Формирование постоянных органов власти в Гусевском районе

6 марта 2020, 21:15
Формирование постоянных органов власти в Гусевском районе Город Гусев, улица Школьная, 1947 год
В 1947 году в Гусевском районе были образованы органы власти, которые сформировались по итогам выборов в районный и городской советы депутатов.

Выборы проводились в сжатые сроки, подготовка к ним осуществлялась в период с ноября по декабрь 1947 года. Сами выборы состоялись 21 декабря 1947 года.

Всеобщим голосованием жителей района (7-8 тыс. чел.) было избрано 35 депутатов горсовета и 25 депутатов райсовета.

На первых сессиях советов, которые проходили с 27 по 30 декабря, председателем райисполкома был избран товарищ Заседателев А. А., а председателем горисполкома товарищ Запорожченко М. Р.. Секретарями Советов были избраны товарищ Шахова С. П. и товарищ Соколова А. И.. Районный комитет КПСС возглавил товарищ Репин Г. И.. Горком КПСС возглавил товарищ Соколов К. В..

В районе стали работать 9 сельских советов, которые формировали райсовет.

Владимир Летягин
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