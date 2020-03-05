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Александр Китаев поручил разобраться с проблемами, о которых сообщили жители через соцсети

5 марта 2020, 18:50
Жители Гусевского района активно используют социальные сети для обращения к главе городской администрации Александру Китаеву.

Так жительница посёлка Ильино Ирина Мищенко обратилась к главе с просьбой обратить внимание на центральную улицу посёлка. А Анастасия Москвичёва и Ольга Логвинова, проживающие в Гусеве по улицам Калининградской и Южной, просили пустить грейдер для выравнивания грунта на их улицах.

Глава администрации поручил управлению ЖКХ детально рассмотреть каждое обращение. По всем адресам состоялись комиссионные выезды, в результате которых было принято решение устранить недостатки дорожного покрытия до 20 марта.
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