В преддверии 8 марта гусевские единороссы поздравили женщин-ветеранов 5 марта 2020, 17:29

Сегодня, 5 марта, в преддверии Международного женского дня, члены гусевского местного отделения партии «Единой России» поздравили с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.



В рамках проекта «Узнай своего ветерана», прирученного к 75-летию Победы, в Гусеве вручили юбилейные медали женщинам — ветеранам.



Также ветеранам была подарена книга «Герой штурма Кёнигсберг».