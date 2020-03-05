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В преддверии 8 марта гусевские единороссы поздравили женщин-ветеранов

5 марта 2020, 17:29
Сегодня, 5 марта, в преддверии Международного женского дня, члены гусевского местного отделения партии «Единой России» поздравили с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

В рамках проекта «Узнай своего ветерана», прирученного к 75-летию Победы, в Гусеве вручили юбилейные медали женщинам — ветеранам.

Также ветеранам была подарена книга «Герой штурма Кёнигсберг».
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