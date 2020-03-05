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В городском ДК прошёл вечер отдыха для членов Совета ветеранов войны, труда и военной службы

5 марта 2020, 20:25
В канун Международного женского дня в Гусевском Доме культуры прошёл вечер отдыха для членов Совета ветеранов войны, труда и военной службы города Гусева. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

На праздничном вечере глава МО «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов вручил виновницам торжества благодарственные письма.

Заместитель главы администрации Гусевского городского округа Людмила Томина и председатель Гусевского совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Коляго также вручили благодарственные письма и поздравили всех женщин-ветеранов пришедших на торжества.
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