В Гусевском храме «Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны» прошел Престольный Праздник

15 июнь 2017, 18:05

В минувшее воскресенье, в День Всех Святых, новом Гусевском храме «Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны» состоялся первый Престольный Праздник.



Праздничное богослужение возглавил Епископ Черняховский и Славский Николай. Божественная литургия завершилась крестным ходом.



В своем приветственном слове Владыка Николай поздравил всех присутствующих с великим праздником, поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве храма и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил Патриаршие грамоты за труды по строительству нашего храма Всех Святых Александру Геннадьевичу Викулову – прорабу строительства, Сергею Васильевичу Шептухину – мастеру цеха металлоконструкций, каменщикам – Михаилу Васильевичу Шачневу и Роману Сергеевичу Фомину.



За вклад в финансирование работ по возведению храма Патриаршими грамотами были также отмечены предприниматели Валерий Гаврилович Драганов, Галина Федоровна Белова и Хани Тураб Оглы Ганбаров.



Праздник продолжился на храмовой площади большим детским концертом, играми и забавами. Со сцены прозвучали поздравления и пожелания процветания и долгих благих лет нашему храму и горожанам.

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