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Сотрудники Гусевской Госавтоинспекции поздравили автомобилистов с Международным днем отца

19 июнь 2017, 13:27
Сотрудники Гусевской Госавтоинспекции поздравили автомобилистов с Международным днем отца
Сотрудники отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» провели пропагандистское мероприятие, приуроченное к Международному дню отца.

Полицейские, останавливая водителей-мужчин, проводили с ними блиц-тестирование на знание основных требований Правил дорожного движения, делая акцент на правилах перевозки детей в автомобиле, а затем со словами поздравления вручали специальные памятки.

В свою очередь водители отметили, что такие акции – это не только приятный сюрприз, но и возможность актуализировать свои знания по обеспечению безопасности на дороге.

Госавтоинспекция Калининградской области
Теги: гаи День отца
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