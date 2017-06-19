Сотрудники Гусевской Госавтоинспекции поздравили автомобилистов с Международным днем отца

19 июнь 2017, 13:27

Госавтоинспекция Калининградской области

Сотрудники отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» провели пропагандистское мероприятие, приуроченное к Международному дню отца.Полицейские, останавливая водителей-мужчин, проводили с ними блиц-тестирование на знание основных требований Правил дорожного движения, делая акцент на правилах перевозки детей в автомобиле, а затем со словами поздравления вручали специальные памятки.В свою очередь водители отметили, что такие акции – это не только приятный сюрприз, но и возможность актуализировать свои знания по обеспечению безопасности на дороге.