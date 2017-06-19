Блогер и журналист Дарья Доцук встретилась с читателями Центральной детской библиотеки

19 июнь 2017, 14:52

С 13 по 16 июня 2017 года в Калининградской области прошел седьмой фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой».



«Лето с книгой» – уникальный проект Калининградской областной детской библиотеки им. А. П. Гайдара, в рамках которого в гости к юным читателям приезжают современные детские писатели из разных городов и стран. Они путешествуют по городам области и рассказывают ребятам о своих произведениях и творческих планах. В этом году гостями фестиваля стали Дарья Доцук (г. Москва), Мария Ботева (г. Москва), Алексей Шевченко (г. Санкт-Петербург), Ирина Каюкова и Лариса Прибрежная (г. Калининград). Основными площадками для творческих встреч стали детские библиотеки.



Гостем Центральной детской библиотеки в Гусеве стала детский писатель, блогер, журналист Дарья Доцук. Дарья Доцук автор реалистических повестей для подростков «Я и моё чудовище», «Мандариновая пора», «Невидимый папа», «Голос», дипломант премии им. В. П. Крапивина-2015 и 2016г, дипломант премии им. Сергея Михалкова-2016, финалист конкурса Книгуру-2016. Книги Д. Доцук хорошо и легко написаны, а интересны еще и потому, что содержат реальные впечатления реального подростка, затрагивают действительно происходящие события. По итогам встречи юные читатели имели возможность пообщаться с автором, задать вопросы, взять автограф.



И всё же главным героем фестиваля «Лето с книгой» и главным подарком детям, который остался в библиотеках, стала книга.



Дарья Доцук подарила детской библиотеке две свои книги с автографами. Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара передала в дар Гусевской библиотеке книги авторов – гостей фестиваля.

272 просмотра