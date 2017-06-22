В Гусеве семья с двумя детьми добилась подключения их дома к электричеству
22 июнь 2017, 15:21
В Калининградской области в городе Гусев семья с двумя детьми празднует маленькую победу. Спустя полгода бесконечных обращений они добились от местных чиновников решения своей жилищной проблемы. Правда, пока частично. В администрации обязались подключить дом, где живет семья к электричеству и подвести водопровод. А вот на ремонт полуразрушенного жилища денег у местных чиновников по-прежнему нет. Об этом «Общественное телевидение России» рассказало в своём репортаже.Теги: ЖКХ
Чтобы развести цемент и выровнять полы в доме, Александра и Александр Храмовы каждый раз ждут дождя:
Таким способом набираем воду, когда шел дождик, хоть как-то начать заливать полы, потому что воды в доме, как говорится, нет.
Фундамент просел, полы провалились, деревянные стены и потолок сгнили. На крыше вместо утеплителя - высушенный и измельченный камыш. Дом в таком состоянии семья Храмовых получила от властей города Гусев в качестве муниципального жилья после пятнадцати лет ожидания. Ни воды, ни электричества здесь не было - ресурсные организации отключили их за долги прежнего жителя дома. Он умер весной 2016.
Храмовы согласились - другого жилья у них нет. Семья с двумя детьми снимает квартиры - это дорого и часто приходится переезжать. К тому же этот дом оказался лучшим вариантом из тех, чтобы предлагали им гусевские чиновники: комната в общежитии или однушка площадью меньше тридцати метров. Александра и Александр решили, что сумеют привести дом в порядок. Да и власти города обещали помочь с ремонтом.
Александра Храмова, житель Гусева: Секретарь жилищной комиссии пообещала нам, что свет нам проведут, воду сделают. Плюс ко всему пообещали косметический ремонт внутри, чтобы можно было туда заехать и жить.
Но как только Храмовы подписали договор соцнайма, чиновники пропали. Полгода супруги пытались добиться от администрации и представителей энергосбытовой компании, чтобы в дом вернули электричество. Но энергетики требовали сначала погасить долг прежнего владельца дома - тридцать тысяч рублей. Писали Храмовы и главе региона, но оттуда ответили, что теперь семья сама несет бремя содержания своего жилья. Спустя шесть месяцев - за два часа до встречи нашей съемочной группы с представителем администрации Гусева - вопрос с подключением электроэнергии и подведением водопровода к дому неожиданно решился.
Александр Китаев, первый заместитель главы администрации МО "Гусевский городской округ": Администрация взяла на себя обязательства по погашению долгов за коммунальные услуги. Мы уже помогли с электричеством и с водой, то есть, пытались законно, у нанимателя прежнего получателя коммунальных услуг, были большие задолженности .
А вот помогать с ремонтом власти пока не торопятся. По примерным подсчетам, чтобы полностью привести дом в порядок, нужно не меньше двух миллионов. Храмовы нашли только двести тысяч - половину пришлось взять в кредит. Поставили новые окна, входную дверь. Начали заливать полы. И намерены все-таки добиться, чтобы чиновники выполнили свои обещани. Настроены Александр и Александра решительно: говорят, если администрация не подключится в ближайшее время, они обратятся в прокуратуру - с жалобой на качество жилья, которое гусевские власти предоставляют очередникам как пригодное для проживания, даже не зная, что на самом деле жить в нем нельзя.
Чтобы развести цемент и выровнять полы в доме, Александра и Александр Храмовы каждый раз ждут дождя:
Таким способом набираем воду, когда шел дождик, хоть как-то начать заливать полы, потому что воды в доме, как говорится, нет.
Фундамент просел, полы провалились, деревянные стены и потолок сгнили. На крыше вместо утеплителя - высушенный и измельченный камыш. Дом в таком состоянии семья Храмовых получила от властей города Гусев в качестве муниципального жилья после пятнадцати лет ожидания. Ни воды, ни электричества здесь не было - ресурсные организации отключили их за долги прежнего жителя дома. Он умер весной 2016.
Храмовы согласились - другого жилья у них нет. Семья с двумя детьми снимает квартиры - это дорого и часто приходится переезжать. К тому же этот дом оказался лучшим вариантом из тех, чтобы предлагали им гусевские чиновники: комната в общежитии или однушка площадью меньше тридцати метров. Александра и Александр решили, что сумеют привести дом в порядок. Да и власти города обещали помочь с ремонтом.
Александра Храмова, житель Гусева: Секретарь жилищной комиссии пообещала нам, что свет нам проведут, воду сделают. Плюс ко всему пообещали косметический ремонт внутри, чтобы можно было туда заехать и жить.
Но как только Храмовы подписали договор соцнайма, чиновники пропали. Полгода супруги пытались добиться от администрации и представителей энергосбытовой компании, чтобы в дом вернули электричество. Но энергетики требовали сначала погасить долг прежнего владельца дома - тридцать тысяч рублей. Писали Храмовы и главе региона, но оттуда ответили, что теперь семья сама несет бремя содержания своего жилья. Спустя шесть месяцев - за два часа до встречи нашей съемочной группы с представителем администрации Гусева - вопрос с подключением электроэнергии и подведением водопровода к дому неожиданно решился.
Александр Китаев, первый заместитель главы администрации МО "Гусевский городской округ": Администрация взяла на себя обязательства по погашению долгов за коммунальные услуги. Мы уже помогли с электричеством и с водой, то есть, пытались законно, у нанимателя прежнего получателя коммунальных услуг, были большие задолженности .
А вот помогать с ремонтом власти пока не торопятся. По примерным подсчетам, чтобы полностью привести дом в порядок, нужно не меньше двух миллионов. Храмовы нашли только двести тысяч - половину пришлось взять в кредит. Поставили новые окна, входную дверь. Начали заливать полы. И намерены все-таки добиться, чтобы чиновники выполнили свои обещани. Настроены Александр и Александра решительно: говорят, если администрация не подключится в ближайшее время, они обратятся в прокуратуру - с жалобой на качество жилья, которое гусевские власти предоставляют очередникам как пригодное для проживания, даже не зная, что на самом деле жить в нем нельзя.
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