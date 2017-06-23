О первом дне съёмок фильма «На Париж», которые проходили под Гусевом

23 июнь 2017, 17:30

Лиана Петрова «За доблестный труд»

В прошлую пятницу в нашей области начались съемки полнометражного художественного фильма под рабочим названием «На Париж». Режиссер-постановщик – Сергей Саркисов, оператор-постановщик – Владимир Климов. Работу над картиной по заказу кинокомпании «Блиц Фильм» ведет компания «На Париж» при участии компаний «Калининград Фильм» и «Запад Фильм». На территории нашего региона съемки пройдут в Черняховске, Гусеве, Правдинске и Железнодорожном.Настоящие киносъемки – это, прямо скажем, событие. А учитывая тот факт, что первый съемочный день был запланирован на территории Гусевского округа, для нас это событие приобрело особенный интерес. Журналистам газеты «За доблестный труд» удалось побывать на съемочной площадке и узнать, о чем же будет кинокартина.В этот день съемки проходили в районе Горбатого моста. С раннего утра пятницы дорога, проходящая здесь, была перекрыта для движения транспорта. За мостом начинала устанавливать аппаратуру съемочная группа, а чуть дальше вовсю трудились художники-декораторы, создавая живую цветочную арку над дорогой. Пока съемочный процесс не набрал обороты нам посчастливилось пообщаться с главным режиссером Сергеем Саркисовым, который и рассказал нам о фильме.- О чем фильм?.. О людях, о любви. 45-й год. Война закончилась. И вот один экипаж танкистов, дойдя до Берлина, решил отпраздновать Великую Победу в Париже. На пути к столице Франции героев ждут различные испытания и захватывающие приключения.Кстати сказать, история эта подлинная. В свое время один из участников Великой Отечественной войны рассказал ее режиссеру и сценаристу Сергею Ашкенази. Именно так и появилась идея сценария к этому фильму, которая потом была доведена до своего логического завершения сценаристом Станиславом Говорухиным.В главной роли танкиста – командира экипажа – Дмитрий Певцов. Сегодня мы будем снимать сцену «Сон танкиста»: главный герой спит и в романтическом сне видит свою невесту. Ее сыграет молодая, очень красивая и очень талантливая актриса Алина Кизиярова-Ланская.Съемки фильма будут проходить на территории Калининградской области, а потом – в Польше. У вас мы снимаем «Германию», а вот «Францию» мы будем снимать уже в Польше. Вообще, мне очень понравился ваш край. Здесь очень красивая природа, можно сказать, просто замечательная натура для съемок. Вполне возможно, что мы приедем к вам сюда и с другими киносъемками. Особенно, если действительно будет работать механизм ребейта (возврата части потраченных в регионе средств на съемку фильмов; в нашем регионе он составит 20% – прим. ред.).Пока не буду раскрывать все секреты, но в картине будет много спецэффектов, интересных трюковых сцен и даже погоня с участием танка... А вообще, повторюсь, фильм – о людях, о победителях, о человеческих отношениях и о любви.Как мы узнали, также в съемках картины примут участие и другие известные актеры: Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Стычкин, Торнике Квитатиани. Однако, кроме звезд кинематографа, смогут побывать на съемочной площадке и попробовать себя в актерской профессии и жители нашей области. Специально для подбора статистов открыта одноименная группа ВКонтакте, где любой желающий может связаться с координаторами съемок и оставить заявку на участие.Для съемок массовых сцен понадобится большое количество статистов. Они будут изображать советских солдат и офицеров, военнопленных немцев и гражданское население. Но не только. Вот, например, только для съемок сцены «Сон танкиста» потребовалось около тридцати девушек, которым предстояло сыграть медсестер. Стоит отметить, что что для этой сцены представительницы прекрасного пола были найдены очень быстро. Еще бы – далеко не каждой девушке выпадает шанс стать «сном Дмитрия Певцова»!Кстати сказать, сам киноактер приятно удивил нас простотой обхождения. Он рассказал, что со своей партнершей работать будет впервые, да и познакомился он с Алиной только сегодня, буквально перед съемкой. Желая сохранить интригу, Дмитрий был столь же скрытен относительно сценария фильма, как и режиссер. Зато актер похвастался журналистам, что грим, конечно гримом, но вот усы зато у него настоящие: «Впервые отрастил, вот!».Возможность задать вопросы актерам-звездам была для нас весьма важна. Однако, и кроме них на съемочной площадке были люди, общение с которыми стало по-настоящему интересным. Пока мы, вместе со всей съемочной группой ждали команды «Мотор», все откладывавшейся из-за неприбытия реквизитной техники, мы обратили внимание на группу крепких мужчин, деловито управляющихся со всякими разными баллонами, распылителями, дымилками и прочей подобной амуницией. Мы изумились: что за спецы? Но на футболке одного из них мы увидели ответ на свой еще не заданный вопрос: «Группа специальных эффектов. Наша нелюбимая поговорка: «Одна нога здесь, другая там». Работаем до последнего клиента». Как оказалось, это – постановщики спецэффектов из Москвы, с «Мосфильма»! Именно эти парни работали в картинах «Время первых», «Вурдалаки» и других. А теперь их забота – туманы, дымовые завесы, взрывы и многое другое «где-то по дороге на Париж».Планируется, что съемки в Калининградской области будут идти до конца июля, так что мы надеемся, что у нас еще будет возможность соприкоснуться с миром кинематографа. И обо всем самом интересном мы конечно расскажем на страницах нашей газеты.