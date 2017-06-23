Воспитанник ДЮЦ привёз победу с конкурса «Старт в профессию», проходившего в Москве

23 июнь 2017, 17:54

Организационный комитет Фонда «Возрождение и Надежда», Российская Академия художеств в лице Президента Академии Зураба Церетели, Благотворительный Фонд «Сафмар» организовали и провели музыкальный Благотворительный концерт, посвященный Дню защиты детей и Церемонию награждения талантливых детей – Победителей творческих конкурсов 2016\17 г.г.



В праздничном мероприятии на знаменательной площадке торжества искусства и живописи в Галерее художника Зураба Церетели приняли участие более 400 детей и взрослых из 12 регионов России: дети — сироты, дети с ОВЗ, многодетные семьи из Калужской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Московской, Ростовской, Калининградской, Новосибирской областей и из городов: Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Республик: Дагестана, Татарстана, Азербайджана, Казахстана, Мордовии. Приглашены дети Донбасса и Сирии.



Среди приглашенных на праздничное мероприятие были известные государственные и политические деятели.



В церемонии награждения принимали участие и представители нашего маленького, но уже известного в столице города.



Победителем в конкурсе «Старт в профессию» стал воспитанник объединения «Робототехника» Детско-юношеского центра Ган Никита со своим наставником Ларенковым Валерием Васильевичем. В программу входило: праздничный концерт юных талантов и Церемония награждения, интерактивная программа, мастер-классы, выставка детских работ, экскурсия по Москве и посещение аквапарка.



Никто из детей не остался без внимания. Приглашенные взрослые также остались довольны таким грандиозным праздником, да еще и в залах знаменитой галереи Зураба Церетели.



Очередной победой наши представители подняли планку на высоту российского уровня, прославляя родной город Гусев. Так держать!



Администрация Центра выражает искреннюю признательность и сердечную благодарность администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» и Управлению образования за оказание финансовой поддержки в поездке в Москву на Финал и Торжественную церемонию Награждения обучающегося Центра.

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