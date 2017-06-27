В ходе проверки незавершенных и ветхих строений в округе выявлено более 30 нарушений

27 июнь 2017, 12:22

В понедельник состоялось оперативное совещание в администрации МО «Гусевский городский округ». Собравшиеся рассмотрели вопрос о благоустройстве города и надлежащем содержании фасадов объектов капитального строительства, сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.



В ходе проверки объектов незавершенного строительства, долгостроев и ветхих строений на территории Гусевского городского округа выявлено более 30 нарушений. Каждому собственнику было направлено предписание о необходимости принятия мер по исправлению выявленных нарушений.



Так, например, по ул. Смирнова, д. 5-7, где расположена ООО Мебельная фабрика «Италстайл» забор не соответствует требованиям безопасности в соответствии с законодательством РФ и представляет угрозу жизни и здоровью жителям города.



Глава администрации Михайлов Е.Е. в ходе совещания отметил, что вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших граждан, должны всегда быть на первом месте. Поэтому в отношении собственников, которые не реагируют на предупреждения о необходимости устранения

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