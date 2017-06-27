Объявления
Новости / Общество

В ходе проверки незавершенных и ветхих строений в округе выявлено более 30 нарушений

27 июнь 2017, 12:22
В понедельник состоялось оперативное совещание в администрации МО «Гусевский городский округ». Собравшиеся рассмотрели вопрос о благоустройстве города и надлежащем содержании фасадов объектов капитального строительства, сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

В ходе проверки объектов незавершенного строительства, долгостроев и ветхих строений на территории Гусевского городского округа выявлено более 30 нарушений. Каждому собственнику было направлено предписание о необходимости принятия мер по исправлению выявленных нарушений.

Так, например, по ул. Смирнова, д. 5-7, где расположена ООО Мебельная фабрика «Италстайл» забор не соответствует требованиям безопасности в соответствии с законодательством РФ и представляет угрозу жизни и здоровью жителям города.

Глава администрации Михайлов Е.Е. в ходе совещания отметил, что вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших граждан, должны всегда быть на первом месте. Поэтому в отношении собственников, которые не реагируют на предупреждения о необходимости устранения
Теги: Админстрация Гусевского района ЖКХ
458 просмотров   |   4 комментария
0
Другие новости по теме
Прокуратура требует снести незаконно возведенную постройку на месте «дачи Геринга»
Прокуратура требует снести незаконно возведенную постройку на месте «дачи Геринга»
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
Горожанин
# 1Горожанин
Интересно, здание бывшего кинотеатра "Мир" не забыли включить в данный список? Стоит сарай среди города.
Сегодня, 14:20   ЦитироватьОтветить8
Просто Слон
# 2Просто Слон
Забор падает, ай-ай... Он лет 20 как в аварийном состоянии, уже все деревья его держащие по высыхали))
Сегодня, 16:05   ЦитироватьОтветить2
Kilo Irisok
# 3Kilo Irisok
вот не умеют в России сохранять и накапливать исторические объекты...
в Европе и заборы и здания постарше имеются, века, так, с 13-14, а выглядят, как вчера построенные... русским же надо обязательно ежегодно отстраивать все подряд начиная с чистого листа...
и снова загадят-переломают,
и опять по кругу - отстраивать и т.д.
причем с неизменно худшим качеством...
Сегодня, 16:48   ЦитироватьОтветить0
Народ
# 4Народ
В Европе народ контролирует КУДА его налоги идут.. А в России на вечной " кипучей" деятельности украденные у народа бабки, отмывают... Вот и вся разница)))Kilo Irisok,
Сегодня, 18:16   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс