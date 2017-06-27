В Гусеве прошёл семинар для руководителей организаций дополнительного образования

27 июнь 2017, 18:25

16 и 17 июня 2017 года Детско-юношеский центр совместно с Центром непрерывного образования Калининградского областного института развития образования провели областной семинар для руководителей организаций дополнительного образования в рамках реализации государственной программы Калининградской области «Социальная поддержка населения», подпрограммы «Развития детского отдыха в Калининградской области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей всех групп здоровья».



Для участников семинара была подготовлена насыщенная двухдневная программа. Это проведение мастер-классов педагогами ДЮЦ, презентация опыта работы Дома детского творчества города Балтийска по организации летнего отдыха, интерактивный образовательный блок, презентация сотрудничества ДЮС с инновационным кластером «Технополис GS», работа по созданию команды (педагог-психолог Токмаков Д.Г.), экскурсии в историко-краеведческий музей и по городу Гусеву.



Успех этого мероприятия в значительной мере определен чёткой работой коллектива ДЮЦ на всех этапах семинара, который подарил участникам прекрасное настроение, дух авантюризма, восторг приключений.



Самая активная и подвижная часть проходила в физкультурно-оздоровительном центре «Русь».



«Джек Воробей» со своей командой подготовил много испытаний для участников семинара. Им нужно было показать свою физическую подготовленность, сноровку, смекалку, обрести новые умения, навыки и уверенность в собственных силах.



Высоко оценили участники семинара работу администрации и всего коллектива ДЮЦ по подготовке семинара. Нашим гостям очень понравился чистый, красивый город, заинтересовали экспозиции музея, новый храм и сама программа семинара.



В заключение семинара, за круглым столом, ведущим специалистом Центра непрерывного образования Маховой Тамарой Борисовной были подведены итоги и дана высокая оценка проведенному мероприятию. Всем участникам были вручены сертификаты и памятные подарки.

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