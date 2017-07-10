Уличное освещение подвергнется модернизации на Московской в Гусеве и капремонту в п. Ольховатка
10 июль 2017, 23:28
Городская администрация ищет подрядчиков для выполнения работ по модернизации системы уличного освещения в городе Гусеве на улице Московской и для выполнения работ по капитальному ремонту уличного освещения в посёлке Ольховатка. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.Теги: госзакупки Админстрация Гусевского района
В городе Гусеве на улице Московской заменят светильники ДНАТ на светодиодные. На данные работы планируется потратить 319 000 рублей.
В посёлке Ольховатка всего планируется установить 35 новых светильников типа «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 64 Вт» на улицах Молодежная (от д. №1 до д. №26), Полевая (от д. №12 до д. №19), Комсомольская (от д. №1 до д. №7) и Нагорная (от д. №1 до д. №13). На данные работы планируется потратить 519 205 рублей.
Работы должны быть выполнены в течении 20 календарных дней со дня заключения контракта. Организации, которые займутся данными работами, определятся 24 июля.
В городе Гусеве на улице Московской заменят светильники ДНАТ на светодиодные. На данные работы планируется потратить 319 000 рублей.
В посёлке Ольховатка всего планируется установить 35 новых светильников типа «Модуль Магистраль», консоль КМО-1, 64 Вт» на улицах Молодежная (от д. №1 до д. №26), Полевая (от д. №12 до д. №19), Комсомольская (от д. №1 до д. №7) и Нагорная (от д. №1 до д. №13). На данные работы планируется потратить 519 205 рублей.
Работы должны быть выполнены в течении 20 календарных дней со дня заключения контракта. Организации, которые займутся данными работами, определятся 24 июля.
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