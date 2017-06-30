Стройцентр
Новости / Общество

В Гусевском районе обустроят семь детских игровых площадок

30 июнь 2017, 21:11
В Гусевском районе обустроят семь детских игровых площадок
Городская администрация ищет подрядчика для выполнения работ по обустройству детских игровых площадок на улицах Ломоносова 24, Утегенова 26, Школьная, 9 в г. Гусеве и в посёлках Липово, Брянское, Краснополье, Маяковское Гусевского района. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

На площадках установят качели-балансир, подвесные жесткие качели с одним сидением, игровые комплексы с горкой, карусели, а также урны и скамейки. Всё оборудование должно быть новым и сертифицированным по Российским законам.

Организация, которая займётся данными работами, определится 14 июля. Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта. Максимальная цена контракта оценивается в 1 155 000 рублей.
Теги: госзакупки Админстрация Гусевского района детская площадка
81 просмотр   |   1 комментарий
0
Гость Таня
# 1Гость Таня
Ну наконец-то.читать приятно.
Сегодня, 23:37   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс