В Гусевском районе обустроят семь детских игровых площадок
30 июнь 2017, 21:11
Городская администрация ищет подрядчика для выполнения работ по обустройству детских игровых площадок на улицах Ломоносова 24, Утегенова 26, Школьная, 9 в г. Гусеве и в посёлках Липово, Брянское, Краснополье, Маяковское Гусевского района. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.Теги: госзакупки Админстрация Гусевского района детская площадка
На площадках установят качели-балансир, подвесные жесткие качели с одним сидением, игровые комплексы с горкой, карусели, а также урны и скамейки. Всё оборудование должно быть новым и сертифицированным по Российским законам.
Организация, которая займётся данными работами, определится 14 июля. Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта. Максимальная цена контракта оценивается в 1 155 000 рублей.
На площадках установят качели-балансир, подвесные жесткие качели с одним сидением, игровые комплексы с горкой, карусели, а также урны и скамейки. Всё оборудование должно быть новым и сертифицированным по Российским законам.
Организация, которая займётся данными работами, определится 14 июля. Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта. Максимальная цена контракта оценивается в 1 155 000 рублей.
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