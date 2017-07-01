В Гусеве сделают капитальный ремонт тротуаров на улицах Ломоносова, Малахова и переулке Павлова
1 июль 2017, 20:42
Администрация города Гусева ищет подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту тротуаров на улице Ломоносова, переулке Павлова и на нечетной стороне улицы Малахова. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.Теги: закон Админстрация Гусевского района ремонт
Ремонт тротуаров проходит по программе конкретных дел. На улице Ломоносова на данные работы планируется потратить 1 343 406 рублей, в переулке Павлова - 1 202 376 рублей, на улице Малахова - 2 158 037 рублей.
Работы должны быть выполнены в течение 21 календарного дня со дня заключения Контракта. Организации, которые займутся данными работами, определятся 14 июля.
Ремонт тротуаров проходит по программе конкретных дел. На улице Ломоносова на данные работы планируется потратить 1 343 406 рублей, в переулке Павлова - 1 202 376 рублей, на улице Малахова - 2 158 037 рублей.
Работы должны быть выполнены в течение 21 календарного дня со дня заключения Контракта. Организации, которые займутся данными работами, определятся 14 июля.
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