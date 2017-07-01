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В Гусеве сделают капитальный ремонт тротуаров на улицах Ломоносова, Малахова и переулке Павлова

1 июль 2017, 20:42


Тротуар на улице Зои Космодемьянской
Администрация города Гусева ищет подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту тротуаров на улице Ломоносова, переулке Павлова и на нечетной стороне улицы Малахова. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Ремонт тротуаров проходит по программе конкретных дел. На улице Ломоносова на данные работы планируется потратить 1 343 406 рублей, в переулке Павлова - 1 202 376 рублей, на улице Малахова - 2 158 037 рублей.

Работы должны быть выполнены в течение 21 календарного дня со дня заключения Контракта. Организации, которые займутся данными работами, определятся 14 июля.
Теги: закон Админстрация Гусевского района ремонт
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Конь в пальто
# 1Конь в пальто
А можно переделать тротуары на Московской? На чётной стороне вода стоит. Цуканов курировал стройку века.
Вчера, 23:18   ЦитироватьОтветить0
Неравнодушный
# 2Неравнодушный
Цитата: Конь в пальто
А можно переделать тротуары на Московской? На чётной стороне вода стоит. Цуканов курировал стройку века.



Нужно! Но не можно...

Тротуары на улице Московской, к тому же, изрядно изуродовали газовики -
те, которые наше национальное достояние прокладывали.
Вчера, 23:59   ЦитироватьОтветить0

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