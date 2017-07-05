Активисты Гусевского Совета ветеранов посетили Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты»
5 июль 2017, 17:42
Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты» стартовал вчера в Светлогорске. Представители Гусевского Совета ветеранов стали участниками торжественной церемонии открытия этого мероприятия благодаря поддержке Михаила Зацепина и Александра Богданова.Теги: ветераны
45 билетов на мероприятие подарили депутаты Калининградской областной Думы активистам Совета ветеранов на 30-летнем юбилее этой общественной организации, а также организовали трансферт.
После торжественной церемонии открытия Кинофестиваля режиссер Карен Шахназаров представил гостям мероприятия картину «Анна Каренина. История Вронского».
Конкурсная программа фестиваля представляет новые работы молодых режиссеров стран Балтийского региона.
Всего в этом году в конкурсе примут участие девять фильмов.
45 билетов на мероприятие подарили депутаты Калининградской областной Думы активистам Совета ветеранов на 30-летнем юбилее этой общественной организации, а также организовали трансферт.
После торжественной церемонии открытия Кинофестиваля режиссер Карен Шахназаров представил гостям мероприятия картину «Анна Каренина. История Вронского».
Конкурсная программа фестиваля представляет новые работы молодых режиссеров стран Балтийского региона.
Всего в этом году в конкурсе примут участие девять фильмов.
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