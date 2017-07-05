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Активисты Гусевского Совета ветеранов посетили Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты»

5 июль 2017, 17:42
Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты» стартовал вчера в Светлогорске. Представители Гусевского Совета ветеранов стали участниками торжественной церемонии открытия этого мероприятия благодаря поддержке Михаила Зацепина и Александра Богданова.

45 билетов на мероприятие подарили депутаты Калининградской областной Думы активистам Совета ветеранов на 30-летнем юбилее этой общественной организации, а также организовали трансферт.

После торжественной церемонии открытия Кинофестиваля режиссер Карен Шахназаров представил гостям мероприятия картину «Анна Каренина. История Вронского».

Конкурсная программа фестиваля представляет новые работы молодых режиссеров стран Балтийского региона.

Всего в этом году в конкурсе примут участие девять фильмов.
Теги: ветераны
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Партиец
# 1Партиец
Хорошее дело! Депутатам респект.
Приятно за Гусевцев, которые получили отличные впечатлениия.
Иногда и депутаты думают о народе.
Вчера, 22:12   ЦитироватьОтветить1
посетитель
# 2посетитель
Как записаться в этот совет? Тоже халявы хочу.
Вчера, 22:54   ЦитироватьОтветить0
Гость Людмила
# 3Гость Людмила
Что за фотка? Такое ощущение,как-будто они ломятся куда-то..хотя женщина на первом плане очень приятная.
Вчера, 23:10   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 4Прохожий
Цитата: Гость Людмила
Что за фотка? Такое ощущение,как-будто они ломятся куда-то..

😉
Так видно! Очередь вступающих в ЕР...
Вчера, 23:50   ЦитироватьОтветить0

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