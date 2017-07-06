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23 жителя обратились к прокурору области во время приёма граждан в Гусеве

6 июль 2017, 13:40
23 жителя обратились к прокурору области во время приёма граждан в Гусеве
Прокурор Калининградской области С.Н.Хлопушин 4 июля текущего года в городе Гусеве провел выездной приём граждан.

К прокурору области обратились 23 жителя области по различным вопросам, в том числе и на нарушения должностными лицами различных органов законов в сфере ЖКХ и жилищного законодательства.

Были люди недовольны и работой подразделения службы судебных приставов. Немало поступило и обращений по вопросам нарушения законодательства при разрешении отделом полиции сообщений граждан.

По всем обращениям прокурор области дал поручения о проведении проверок, ход и результаты которых С.Н.Хлопушин поставил на личный контроль.
Теги: прокуратура приём
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