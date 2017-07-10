Объявления
Новости / Общество

Парад АMAZONов прошел под Гусевом

10 июль 2017, 13:56
Парад АMAZONов прошел под Гусевом
Великолепное шоу с демонстрацией новейшей техники фирмы AMAZONE прошло в пятницу, 7 июля. Об этом пишет Калининград.Ru.

Большой праздник для калининградских фермеров вот уже пятый год подряд устраивает компания ООО «Долгов Агро ТЕХ» в рамках традиционного «Полевого дня качества».

Представители почти всех ведущих хозяйств Калининградской области собрались в этот день, чтобы лично оценить возможности модернизированной техники, посмотреть на итог её работы и попробовать машины в действии.

Десяток мощных тракторов под восторженные аплодисменты зрителей с рёвом проносились мимо гостей, кружились и буквально вгрызались в землю стальными зубьями. Модернизированные сеялки, опрыскиватели, почвообрабатывающие машины вызывали неподдельный интерес у калининградских аграриев.

Парад АMAZONов прошел под Гусевом

Вслед за тракторами они выходили на поле, замеряли глубину вспашки, рассматривали итоги тестовых опрыскиваний и живо интересовались техническими возможностями машин. Каждый желающий мог сесть в кабину и провести небольшой тест-драйв на поле.

«Мы давно планировали проведение этого Дня поля вместе с нашим надёжным партнёром вот уже в течение пяти лет компанией «Долгов Агро ТЕХ», — рассказал Виктор Егоров, представитель фирмы AMAZONE. — Сегодня гостям праздника представили широкую линейку модернизированной техники: это и машины для почвообработки, и машины для посевов, и для внесения удобрений, и опрыскиватели как навесные? так и прицепные. Часть техники специально предназначена для работы в калининградских климатических условиях при непростой контурности полей. В частности, мы представляем как машины с маленькой шириной захвата, так и гигантские, с шириной захвата 12—15 метров».



Особенный восторг у гостей мероприятия вызвал гигант — прицепной опрыскиватель UX-11200 (единственная машина в области с невероятно большим объёмом бака в 11.200 литров и размахом штанги до 40 метров в ширину).

Как рассказал директор компании ООО «Долгов Агро ТЕХ» Евгений Селифонов, предприятие сегодня занимается не только продажей полнокомплектной и навесной техники этого бренда, но и оказывает местным аграриям полное сервисное обслуживание и поставляет оригинальные запчасти для машин.

«За пять лет калининградские сельхозпроизводители смогли оценить по достоинству преимущества работы с AMAZONE и предпочитают покупать только эту высокопроизводительную технику, — уточнил Селифонов. — В регионе практически не осталось подворий, где не было бы хоть одного прицепа этого бренда. Нам удалось охватить порядка 90% всех сельских хозяйств в области. И что особенно показательно: именно в нашем регионе все технические новинки в области обработки пахотных земель появляются первыми и далее распространяются по стране».



Напоследок перед гостями «Полевого дня качества» выступили представители одного из лидеров производства средств защиты растений и семеноводства компании Sengenta. Они рассказали об опытах, которые производились в этом году над полевыми культурами, и специфике обработки и защиты урожая в непростых климатических условиях.

Завершился «Полевой день качества» торжественным обедом с дегустацией продуктов от агрохолдинга «ДолговГрупп», а также фотосессией на фоне великолепных AMAZONов.
321 просмотр   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Репортаж «Нового Калининграда.Ru» о том как Алиханову показали красоты Гусева
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Завершился «Полевой день качества» торжественным обедом с дегустацией ..судя по фото-кушали комбикорм?..просто субстанции оШень внушительные))
Вчера, 20:44   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»