Парад АMAZONов прошел под Гусевом
10 июль 2017, 13:56
Великолепное шоу с демонстрацией новейшей техники фирмы AMAZONE прошло в пятницу, 7 июля. Об этом пишет Калининград.Ru.
Большой праздник для калининградских фермеров вот уже пятый год подряд устраивает компания ООО «Долгов Агро ТЕХ» в рамках традиционного «Полевого дня качества».
Представители почти всех ведущих хозяйств Калининградской области собрались в этот день, чтобы лично оценить возможности модернизированной техники, посмотреть на итог её работы и попробовать машины в действии.
Десяток мощных тракторов под восторженные аплодисменты зрителей с рёвом проносились мимо гостей, кружились и буквально вгрызались в землю стальными зубьями. Модернизированные сеялки, опрыскиватели, почвообрабатывающие машины вызывали неподдельный интерес у калининградских аграриев.
Вслед за тракторами они выходили на поле, замеряли глубину вспашки, рассматривали итоги тестовых опрыскиваний и живо интересовались техническими возможностями машин. Каждый желающий мог сесть в кабину и провести небольшой тест-драйв на поле.
«Мы давно планировали проведение этого Дня поля вместе с нашим надёжным партнёром вот уже в течение пяти лет компанией «Долгов Агро ТЕХ», — рассказал Виктор Егоров, представитель фирмы AMAZONE. — Сегодня гостям праздника представили широкую линейку модернизированной техники: это и машины для почвообработки, и машины для посевов, и для внесения удобрений, и опрыскиватели как навесные? так и прицепные. Часть техники специально предназначена для работы в калининградских климатических условиях при непростой контурности полей. В частности, мы представляем как машины с маленькой шириной захвата, так и гигантские, с шириной захвата 12—15 метров».
Особенный восторг у гостей мероприятия вызвал гигант — прицепной опрыскиватель UX-11200 (единственная машина в области с невероятно большим объёмом бака в 11.200 литров и размахом штанги до 40 метров в ширину).
Как рассказал директор компании ООО «Долгов Агро ТЕХ» Евгений Селифонов, предприятие сегодня занимается не только продажей полнокомплектной и навесной техники этого бренда, но и оказывает местным аграриям полное сервисное обслуживание и поставляет оригинальные запчасти для машин.
«За пять лет калининградские сельхозпроизводители смогли оценить по достоинству преимущества работы с AMAZONE и предпочитают покупать только эту высокопроизводительную технику, — уточнил Селифонов. — В регионе практически не осталось подворий, где не было бы хоть одного прицепа этого бренда. Нам удалось охватить порядка 90% всех сельских хозяйств в области. И что особенно показательно: именно в нашем регионе все технические новинки в области обработки пахотных земель появляются первыми и далее распространяются по стране».
Напоследок перед гостями «Полевого дня качества» выступили представители одного из лидеров производства средств защиты растений и семеноводства компании Sengenta. Они рассказали об опытах, которые производились в этом году над полевыми культурами, и специфике обработки и защиты урожая в непростых климатических условиях.
Завершился «Полевой день качества» торжественным обедом с дегустацией продуктов от агрохолдинга «ДолговГрупп», а также фотосессией на фоне великолепных AMAZONов.
Большой праздник для калининградских фермеров вот уже пятый год подряд устраивает компания ООО «Долгов Агро ТЕХ» в рамках традиционного «Полевого дня качества».
Представители почти всех ведущих хозяйств Калининградской области собрались в этот день, чтобы лично оценить возможности модернизированной техники, посмотреть на итог её работы и попробовать машины в действии.
Десяток мощных тракторов под восторженные аплодисменты зрителей с рёвом проносились мимо гостей, кружились и буквально вгрызались в землю стальными зубьями. Модернизированные сеялки, опрыскиватели, почвообрабатывающие машины вызывали неподдельный интерес у калининградских аграриев.
Вслед за тракторами они выходили на поле, замеряли глубину вспашки, рассматривали итоги тестовых опрыскиваний и живо интересовались техническими возможностями машин. Каждый желающий мог сесть в кабину и провести небольшой тест-драйв на поле.
«Мы давно планировали проведение этого Дня поля вместе с нашим надёжным партнёром вот уже в течение пяти лет компанией «Долгов Агро ТЕХ», — рассказал Виктор Егоров, представитель фирмы AMAZONE. — Сегодня гостям праздника представили широкую линейку модернизированной техники: это и машины для почвообработки, и машины для посевов, и для внесения удобрений, и опрыскиватели как навесные? так и прицепные. Часть техники специально предназначена для работы в калининградских климатических условиях при непростой контурности полей. В частности, мы представляем как машины с маленькой шириной захвата, так и гигантские, с шириной захвата 12—15 метров».
Особенный восторг у гостей мероприятия вызвал гигант — прицепной опрыскиватель UX-11200 (единственная машина в области с невероятно большим объёмом бака в 11.200 литров и размахом штанги до 40 метров в ширину).
Как рассказал директор компании ООО «Долгов Агро ТЕХ» Евгений Селифонов, предприятие сегодня занимается не только продажей полнокомплектной и навесной техники этого бренда, но и оказывает местным аграриям полное сервисное обслуживание и поставляет оригинальные запчасти для машин.
«За пять лет калининградские сельхозпроизводители смогли оценить по достоинству преимущества работы с AMAZONE и предпочитают покупать только эту высокопроизводительную технику, — уточнил Селифонов. — В регионе практически не осталось подворий, где не было бы хоть одного прицепа этого бренда. Нам удалось охватить порядка 90% всех сельских хозяйств в области. И что особенно показательно: именно в нашем регионе все технические новинки в области обработки пахотных земель появляются первыми и далее распространяются по стране».
Напоследок перед гостями «Полевого дня качества» выступили представители одного из лидеров производства средств защиты растений и семеноводства компании Sengenta. Они рассказали об опытах, которые производились в этом году над полевыми культурами, и специфике обработки и защиты урожая в непростых климатических условиях.
Завершился «Полевой день качества» торжественным обедом с дегустацией продуктов от агрохолдинга «ДолговГрупп», а также фотосессией на фоне великолепных AMAZONов.
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