Был объявлен конкурс на замену 1060 уличных светильников на светодиодные
9 февраль 2018, 11:12
В минувший четверг был объявлен конкурс на заключение энергосервисного контракта, который, по мнению руководства администрации округа, позволит добиться снижения потребления электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории города Гусева.Теги: освещение
- После заключения контракта, - рассказывает начальник управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры администрации округа Павел Нефедов, - в Гусеве будет заменено 1060 существующих уличных светильников на светодиодные. Соответственно мы сможем добиться среднего уровня освещенности на территории города на 58 % ежегодно, так как контракт рассчитан на пять лет.
- То есть, светильники будут менять в течение пяти лет?
- Нет. С момента заключения контракта с организацией, которая выиграет конкурс, замена будет осуществлена в течение трех месяцев, а то и раньше. А вот оплату работ и материалов мы произведем в течение пяти лет.
- Очень часто гусевцы задают вопрос об освещении над пешеходными переходами?
- Новые светильники позволят нам добиться более яркого освещения, поэтому дополнительные светильники над пешеходными переходами не понадобятся. Примером тому может служить улица Школьная. Там стоят новые светодиодные светильники. Более того, согласно энергосервисному контракту, будет установлено дополнительное оборудование, которое позволит нам увеличивать яркость освещения в вечернее время, когда движение на городских улицах интенсивное и делать его приглушенным в ночное время.
- Будут ли установлены дополнительные опоры освещения и фонари на окраинах города?
- Те светильники, которые будут демонтированы во время исполнения контракта, будут временно смонтированы на существующих опорах улиц на окраинах города. Когда же энергосервисный контракт будет реализован полностью, то и там появятся новые светодиодные светильники.
Хочется отметить, что заключение энергосервисного контракта на замену оборудования во всем городе будет впервые апробировано на территории региона именно в Гусеве.
- После заключения контракта, - рассказывает начальник управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры администрации округа Павел Нефедов, - в Гусеве будет заменено 1060 существующих уличных светильников на светодиодные. Соответственно мы сможем добиться среднего уровня освещенности на территории города на 58 % ежегодно, так как контракт рассчитан на пять лет.
- То есть, светильники будут менять в течение пяти лет?
- Нет. С момента заключения контракта с организацией, которая выиграет конкурс, замена будет осуществлена в течение трех месяцев, а то и раньше. А вот оплату работ и материалов мы произведем в течение пяти лет.
- Очень часто гусевцы задают вопрос об освещении над пешеходными переходами?
- Новые светильники позволят нам добиться более яркого освещения, поэтому дополнительные светильники над пешеходными переходами не понадобятся. Примером тому может служить улица Школьная. Там стоят новые светодиодные светильники. Более того, согласно энергосервисному контракту, будет установлено дополнительное оборудование, которое позволит нам увеличивать яркость освещения в вечернее время, когда движение на городских улицах интенсивное и делать его приглушенным в ночное время.
- Будут ли установлены дополнительные опоры освещения и фонари на окраинах города?
- Те светильники, которые будут демонтированы во время исполнения контракта, будут временно смонтированы на существующих опорах улиц на окраинах города. Когда же энергосервисный контракт будет реализован полностью, то и там появятся новые светодиодные светильники.
Хочется отметить, что заключение энергосервисного контракта на замену оборудования во всем городе будет впервые апробировано на территории региона именно в Гусеве.
Сергей Каюков «За доблестный труд»
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