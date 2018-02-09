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Был объявлен конкурс на замену 1060 уличных светильников на светодиодные

9 февраль 2018, 11:12
В минувший четверг был объявлен конкурс на заключение энергосервисного контракта, который, по мнению руководства администрации округа, позволит добиться снижения потребления электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории города Гусева.

- После заключения контракта, - рассказывает начальник управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры администрации округа Павел Нефедов, - в Гусеве будет заменено 1060 существующих уличных светильников на светодиодные. Соответственно мы сможем добиться среднего уровня освещенности на территории города на 58 % ежегодно, так как контракт рассчитан на пять лет.

- То есть, светильники будут менять в течение пяти лет?

- Нет. С момента заключения контракта с организацией, которая выиграет конкурс, замена будет осуществлена в течение трех месяцев, а то и раньше. А вот оплату работ и материалов мы произведем в течение пяти лет.

- Очень часто гусевцы задают вопрос об освещении над пешеходными переходами?

- Новые светильники позволят нам добиться более яркого освещения, поэтому дополнительные светильники над пешеходными переходами не понадобятся. Примером тому может служить улица Школьная. Там стоят новые светодиодные светильники. Более того, согласно энергосервисному контракту, будет установлено дополнительное оборудование, которое позволит нам увеличивать яркость освещения в вечернее время, когда движение на городских улицах интенсивное и делать его приглушенным в ночное время.

- Будут ли установлены дополнительные опоры освещения и фонари на окраинах города?

- Те светильники, которые будут демонтированы во время исполнения контракта, будут временно смонтированы на существующих опорах улиц на окраинах города. Когда же энергосервисный контракт будет реализован полностью, то и там появятся новые светодиодные светильники.

Хочется отметить, что заключение энергосервисного контракта на замену оборудования во всем городе будет впервые апробировано на территории региона именно в Гусеве.

Сергей Каюков «За доблестный труд»
Теги: освещение
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mamochka
# 1mamochka
В минувший четверг только был объявлен конкурс, а светильники на ул. Железнодорожной уже в этот четверг меняли... Странно как-то...

... и стало темнее...
Сегодня, 11:15   ЦитироватьОтветить4
Местный
# 2Местный
Говорят красиво! Посмотрим, что получится на деле. Про мост тоже красиво писали stuck_out_tongue_closed_eyes
Сегодня, 14:23   ЦитироватьОтветить0
Просто Слон
# 3Просто Слон
mamochka,
Зрение у Вас не той системы или под неправильным углом смотрите)
Сегодня, 15:23   ЦитироватьОтветить0

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