/ / / Был объявлен конкурс на замену 1060 уличных светильников на светодиодные

9 февраль 2018, 11:12

В минувший четверг был объявлен конкурс на заключение энергосервисного контракта, который, по мнению руководства администрации округа, позволит добиться снижения потребления электрической энергии при эксплуатации объектов уличного освещения на территории города Гусева., - рассказывает начальник управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры администрации округа Павел Нефедов, -Хочется отметить, что заключение энергосервисного контракта на замену оборудования во всем городе будет впервые апробировано на территории региона именно в Гусеве.