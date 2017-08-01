Подготовка к выборам губернатора Калининградской области идет полным ходом
1 август 2017, 17:35
Примерно полтора месяца осталось до весьма значимого события для всего нашего региона – выборов губернатора Калининградской области. О том, как идёт подготовка к этому мероприятию в Гусевском городском округе, пишет Сергей Каюков на своей странице в «ВКонтакте».Теги: выборы
Все мы прекрасно понимаем, что от того, какой человек будет руководить регионом в следующие пять лет, зависит очень многое: и наше здоровье, и наше благосостояние, и наше спокойствие и, конечно же, дальнейшие перспективы развития области. Поэтому, к осенним выборам приковано столь пристальное внимание местного населения. И именно поэтому всегда на особом контроле – работа всех территориальных избирательных комиссий области. О том, как обстоят дела в Гусевской ТИК, рассказал ее председатель Вадим Ивасишин:
- Подготовка к выборам губернатора Калининградской области в Гусевском городском округе идет полным ходом. Администрацией нашего муниципального образования уже приняты постановления, касающиеся мест для размещения агитационных материалов, а также помещений для встречи кандидатов в губернаторы с избирателями. Также, администрацией сформирован и утвержден список избирательных участков округа.
Хочу обратить внимание избирателей на то, что в этом году внесены некоторые изменения в законодательную практику голосования. Во-первых, для того, чтобы у всех жителей области была возможность успеть проголосовать, время работы избирательных участков увеличено на два часа. Таким образом, 10 сентября посетить свой избирательный участок и отдать голос за избираемого кандидата можно будет с 7.00 до 21.00.
Во-вторых, в связи с отменой досрочного голосования по открепительному удостоверению, избиратель вправе проголосовать в единый день голосования по месту своего фактического пребывания (на территории области). В этом случае избирателя исключат из списка по месту регистрации и включат в другой список – по месту нахождения. Для этого с 26 июля по 4 сентября гражданин с паспортом должен обратиться в удобный для него пункт приема заявлений (ТИК, МФЦ) заполнить заявление и указать, где будет голосовать. Оператор внесет все данные в документ и выдаст избирателю отрывной талон, по которому и можно будет проголосовать.
Выбрать избирательный участок, на котором будет удобнее голосовать, можно несколькими способами. Сервис «Найди свой избирательный участок» доступен на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Найти участок можно по адресу места жительства либо по номеру избирательного участка. В первом случае необходимо указать адрес, по которому избиратель будет находиться в день голосования, во втором можно указать номер избирательного участка, если он известен. Также подобрать удобный избирательный участок помогут в пунктах приема заявлений.
Кстати, подать заявление о смене места голосования можно онлайн на сайте «Госуслуги» (при условии, что гражданин на нём уже зарегистрирован). С 30 августа по 4 сентября с теми же целями можно посетить участковую избирательную комиссию.
Важно учесть, что с 5 сентября заявления будут принимать только участковые избирательные комиссии. Специальное заявление будет обладать степенью защиты. Спецзаявление можно написать до 9 сентября (до 14.00). При этом важно помнить, что оформив спецзаявление, избиратель сможет проголосовать только на одном из 40 избирательных участков, определенных Избирательной комиссией Калининградской области.
Все мы прекрасно понимаем, что от того, какой человек будет руководить регионом в следующие пять лет, зависит очень многое: и наше здоровье, и наше благосостояние, и наше спокойствие и, конечно же, дальнейшие перспективы развития области. Поэтому, к осенним выборам приковано столь пристальное внимание местного населения. И именно поэтому всегда на особом контроле – работа всех территориальных избирательных комиссий области. О том, как обстоят дела в Гусевской ТИК, рассказал ее председатель Вадим Ивасишин:
- Подготовка к выборам губернатора Калининградской области в Гусевском городском округе идет полным ходом. Администрацией нашего муниципального образования уже приняты постановления, касающиеся мест для размещения агитационных материалов, а также помещений для встречи кандидатов в губернаторы с избирателями. Также, администрацией сформирован и утвержден список избирательных участков округа.
Хочу обратить внимание избирателей на то, что в этом году внесены некоторые изменения в законодательную практику голосования. Во-первых, для того, чтобы у всех жителей области была возможность успеть проголосовать, время работы избирательных участков увеличено на два часа. Таким образом, 10 сентября посетить свой избирательный участок и отдать голос за избираемого кандидата можно будет с 7.00 до 21.00.
Во-вторых, в связи с отменой досрочного голосования по открепительному удостоверению, избиратель вправе проголосовать в единый день голосования по месту своего фактического пребывания (на территории области). В этом случае избирателя исключат из списка по месту регистрации и включат в другой список – по месту нахождения. Для этого с 26 июля по 4 сентября гражданин с паспортом должен обратиться в удобный для него пункт приема заявлений (ТИК, МФЦ) заполнить заявление и указать, где будет голосовать. Оператор внесет все данные в документ и выдаст избирателю отрывной талон, по которому и можно будет проголосовать.
Выбрать избирательный участок, на котором будет удобнее голосовать, можно несколькими способами. Сервис «Найди свой избирательный участок» доступен на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Найти участок можно по адресу места жительства либо по номеру избирательного участка. В первом случае необходимо указать адрес, по которому избиратель будет находиться в день голосования, во втором можно указать номер избирательного участка, если он известен. Также подобрать удобный избирательный участок помогут в пунктах приема заявлений.
Кстати, подать заявление о смене места голосования можно онлайн на сайте «Госуслуги» (при условии, что гражданин на нём уже зарегистрирован). С 30 августа по 4 сентября с теми же целями можно посетить участковую избирательную комиссию.
Важно учесть, что с 5 сентября заявления будут принимать только участковые избирательные комиссии. Специальное заявление будет обладать степенью защиты. Спецзаявление можно написать до 9 сентября (до 14.00). При этом важно помнить, что оформив спецзаявление, избиратель сможет проголосовать только на одном из 40 избирательных участков, определенных Избирательной комиссией Калининградской области.
Подготовила Лиана Петрова
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