Только в трёх городах области водопроводная вода эпидемиологически безопасна, Гусев не в их числе
17 июль 2017, 13:34
89,2 % жителей Калининградской области обеспечены безопасной питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства. Это незначительно выше показателей прошлого года. Об этом пишет Rugrad.eu, ссылаясь на данные регионального управления Роспотребнадзора, предоставленные на информационный запрос газеты «Дворник». Речь идёт о воде из централизованных водопроводных систем.Теги: водоснабжение
При этом безопасной с эпидемиологической точки зрения вода является только в трёх городах: Советске, Калининграде и Пионерском, «где проживает более половины населения области», уточнили в управлении Роспотребнадзора.
Гусевский муниципалитет также не упоминается и среди городов, где показатели показатели воды хуже среднеобластных.
«Хуже среднеобластных стали показатели воды в Правдинском, Краснознаменском районах, Гурьевском городском округе, Нестеровском районе, Багратионовском муниципальном районе, Ладушкинском городском округе, где существующая система водоподготовки несовершенна, вследствие чего питьевая вода имеет повышенное содержание железа и мутность», — говорится в документе за подписью руководителя управления Елены Бабура.
При этом безопасной с эпидемиологической точки зрения вода является только в трёх городах: Советске, Калининграде и Пионерском, «где проживает более половины населения области», уточнили в управлении Роспотребнадзора.
Гусевский муниципалитет также не упоминается и среди городов, где показатели показатели воды хуже среднеобластных.
«Хуже среднеобластных стали показатели воды в Правдинском, Краснознаменском районах, Гурьевском городском округе, Нестеровском районе, Багратионовском муниципальном районе, Ладушкинском городском округе, где существующая система водоподготовки несовершенна, вследствие чего питьевая вода имеет повышенное содержание железа и мутность», — говорится в документе за подписью руководителя управления Елены Бабура.
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