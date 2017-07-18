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Пропал подрядчик занимавшийся ремонтом пищеблока в школе №1

18 июль 2017, 12:42
После совещания в прошлый вторник, который провел глава администрации Евгений Михайлов на объекте МОУ СОШ№1, где идет ремонт пищеблока, который ведет ООО «Ас-строй» (Калининград) подрядчик не вышел на объект. Об этом сообщает пресс-секретарь городской администрации Сергей Каюков.

Уже неделю его разыскивает и служба заказчика-застройщика и директор школы. Даже ездили по указанному юридическому адресу (там вообще о такой фирме не слышали).

А все потому, что директору фирмы указали на отставание от графика проведения работ и попросили усилиться количеством строителей.

Городская администрация просит помощи в поиске Емельянова Сергея Павловича. Все кто что либо знают, пишите Сергею Каюкову в «Вконтакте» или в «Facebook».
Теги: ремонт школа
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Житель
# 1Житель
Гусевских надо нанимать им бежать некуда, всегда на месте. А то после этих подрядчиков все льется, осыпается,а их тю-тю, ищи ветра в поле. Когда уже научитесь?
Вчера, 12:58   ЦитироватьОтветить6
Сорока
# 2Сорока
Интересно, а как же проверка контрагентов? Ремонт пищеблока по госзакупкам проходит? И что, тендер выиграла фирма, у которой ни истории, ни адреса, ни улицы, ни дома? Как торги проходят? Что ни объект, то история :(
Вчера, 13:15   ЦитироватьОтветить6
китай
# 3китай
Все отдать компании "МериАм" они все умеют.
Вчера, 14:09   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 4Гость Гость
Побоялись что мзду будут брать за опоздание по срокам. Вот и сбежали. От Е.Е. все бегут.
Вчера, 14:12   ЦитироватьОтветить0
Знающий
# 5Знающий
Директор ООО "Ас-строй" подставил директора школы №1. Потому как контракт на ремонт заключал Левчук. И теперь из-за сбежавшего строителя нужно разрывать контракт и объявлять новый конкурс. В лучшем случае стройка возобновится 25 августа. А 1 сентября дети придут в школу и..... Придётся младшие классы на переменам учителям в старший корпус водить на обеды. Кого потом родители винить будут? Тоже Михайлова? Поэтому прежде чем тыкать пальцем в сторону власти подумайте.
Кстати на этой школе работает еще 4 фирмы. Две из них гусевские. И обе идут с опережением графика. На них никто не орет. Просто их дети и внуки учатся в наших школах. И у людей есть чувство ответственности, порядочности и заботы.
Вчера, 17:14   ЦитироватьОтветить1
madmax
# 6madmax
Если аукцион состоялся, то заказчик может расторгнуть контракт с первым участником и заключить контракт со вторым. Это уже через уфас будет, т.к. первый пойдет в реестр недобросовестных поставщиков.
Вчера, 18:17   ЦитироватьОтветить1
контрактник
# 7контрактник
Цитата: madmax
Если аукцион состоялся, то заказчик может расторгнуть контракт с первым участником и заключить контракт со вторым. Это уже через уфас будет, т.к. первый пойдет в реестр недобросовестных поставщиков.

Чтобы расторгнуть контракт надо уведомить подрядчика об этом....а он СБЕЖАЛ. НЕ отказался от подряда, а просто сбежал. В надежде, что его будут уговаривать вернуться и доделать начатое.
Вчера, 22:00   ЦитироватьОтветить0
6666
# 86666
Да куда он пропал? Вот же картавый стоит!
Вчера, 23:35   ЦитироватьОтветить0
Конь в пальто
# 9Конь в пальто
А вдруг его убили....и закопали.(((
Вчера, 23:35   ЦитироватьОтветить0

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