За два месяца в ДЮЦ провели 51 мастер-класс для обучающихся

19 июль 2017, 16:06

В современном мире, в растущем потоке информации, в развитии промышленного производства, а вместе с ним и появлении новых по фактуре и свойствам материалов и приспособлений для их обработки, возникает острая необходимость педагогам дополнительного образования также быстро и эффективно использовать в своей деятельности продукты научно-технического прогресса. Особое место при этом отводится такой форме трансляции положительного опыта как мастер-класс.



Летом педагоги Детско-юношеского центра провели 51 мастер-класс технической, туристко-краеведческой и художественной направленностей под девизом: «Я знаю, как это сделать, и я научу Вас». Совместное обучение было построено на принципах сотрудничества педагога и детей. Форма передачи опыта подразумевала овладение новыми современными технологиями, а также усовершенствовании уже известных.



За два месяца на мастер-классах в ДЮЦ приобрели полезные навыки и получили положительные эмоции триста шестьдесят три обучающихся Гусевского городского округа. Помимо чисто практического назначения, мастер-классы способствовали интеллектуальному и эстетическому развитию всех участников, а также содействовали развитию у детей способности самостоятельно и нестандартно мыслить, способствовали их личностному росту, расширяя границы получаемых знаний.



В книге отзывов были оставлены слова благодарности о качественной работе педагогов дополнительного образования ДЮЦ, которые поделились частичкой знаний и своим умением.

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