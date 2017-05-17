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Прорабатывается вопрос о создании в Гусеве аналога калининградского Центра женского здоровья

27 июль 2017, 10:09
Прорабатывается вопрос о создании в Гусеве аналога калининградского Центра женского здоровья
В Гусевской ЦРБ большое внимание уделяется реализации мероприятий, направленных на улучшение оказания медицинской помощи пациенткам Женской консультации, внедрению современных технологий и созданию комфортных условий, сообщили в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.

В ноябре 2016 года на базе Женской консультации города Гусева открыт кабинет патологий шейки матки. Министерством здравоохранения Калининградской области было выделено 500 тысяч рублей на закупку специализированного оборудования, которое позволяет диагностировать рак и фоновые заболевания на ранних стадиях. А как известно, именно ранняя диагностика позволяет врачам наиболее успешно бороться с этими заболеваниями.

По словам главного врача Гусевской ЦРБ Ольги Герцог по поручению Правительства Калининградской области прорабатывается вопрос о создании в Гусеве аналога калининградского Центра женского здоровья. Создание такого центра позволит жительницам нашего округа проходить комплексное обследование женского организма. Врио Губернатора Калининградской области Антоном Алихановым было принято решение выделить 6, 5 миллионов рублей на ремонт Женской консультации. Важным фактором в успешном функционировании такого центра являются кадры. Как сообщает главврач, в августе 2017 года планируется трудоустройство оперирующего акушера-гинеколога, который владеет серьезным объемом операций.
Теги: больница
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Kzk
# 1Kzk
А за что Мисевич отстранили?? Итак специалистов не хватает. Вот вопрос..
Сегодня, 11:05   ЦитироватьОтветить0
Kzk
# 2Kzk
Мисевич за что убрали? Итак специалистов нет!
Сегодня, 11:06   ЦитироватьОтветить0

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