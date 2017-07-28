Более 3400 женщин прошли обследование на цитологию со дня открытия кабинета патологий шейки матки

28 июль 2017, 09:28

В ноябре 2016 года на базе Женской консультации города Гусева открыт кабинет патологий шейки матки. Об этом пишет пресс-службе администрации Гусевского городского округа.



На сегодняшний день в кабинете патологий шейки матки ведет прием замечательный врач акушер-гинеколог высшей категории с 45-летним стажем Людмила Александровна Малинина и опытная акушерка Людмила Васильевна Сухорукова.



Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ №572н каждая молодая девушка, в возрасте от 20 лет должна проходить скрининговое обследование шейки матки. По словам Людмилы Александровны с помощью нового оборудования стало значительно проще проводить такое обследование и выявлять серьезные патологии на ранних стадиях заболевания.



Со дня открытия кабинета более 3400 женщин прошли обследование на цитологию, выявлено более 70 патологий и 12 пациенткам поставлена онкология. Все пациентки находятся на лечении, 48 из них уже получили адекватное лечение.



«Я бы хотела выразить благодарность Министерству здравоохранения Калининградской области и нашим специалистам, которые сейчас работают в Женской консультации. Именно благодаря их поддержке и труду наша больница развивается и внедряются новые технологии. Команда врачей делает все, чтобы население округа было здоровым» , - говорит главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Герцог.

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