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В Гусевском районе 93 улицы и 33 дворовых проезда с грунтовым покрытием

31 июль 2017, 21:47
В Гусевском районе 93 улицы и 33 дворовых проезда с грунтовым покрытием
В настоящее время на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» находится 93 улицы (54,4 км) и 33 дворовых проезда не имеющих усовершенствованного дорожного покрытия (с грунтовым покрытием). Содержание улиц и проездов в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» с грунтовым покрытием происходит путем их грейдирования не менее трех раз в год в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-службе администрации Гусевского городского округа.

Работы по грейдированию улиц муниципального образования «Гусевский городской округ», в соответствии с муниципальным заданием, выполняет муниципальное бюджетное учреждение «Чистота» в ведении которого находится автогрейдер.

По поручению главы администрации Евгения Евгеньевича Михайлова, по итогам оперативного совещания администрации муниципального образования «Гусевский городской округ», в ближайшее время в сети Интернет будет производиться ежедневное информирование жителей округа о графике выполнения работ по грейдированию улиц и проездов. По итогам проделанных работ по грейдированию будут предоставляться фотоматериалы, а при помощи глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) будут предоставляться треки прохождения грейдера.

Жителям улиц, на которых запланировано проведение работ по грейдированию, необходимо заблаговременно освобождать дорогу от личных транспортных средств.

Также сообщаем, что запланированные даты начала производства работ по грейдированию могут быть перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.
Теги: дороги Админстрация Гусевского района
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Джон Смитт
# 1Джон Смитт
Уже больше 70 лет после войны прошло..Асфальта нет,канализации нет,а правительство всё равно хорошее. Путин уже Брежнева пересидел и опять его выберут..Нет,не понимаю я логики наших сограждан..
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