На здании бывшего завода «Микродвигатель» появилась необычная адресная табличка
3 август 2017, 21:02
В Гусеве, по инициативе одной из торговых организаций, на фасаде здания бывшего завода «Микродвигатель» появилась интересная адресная табличка (аншлаг). Она информирует о том, что магазины и салоны, находящиеся вдоль стен бывшего завода со стороны проспекта Ленина, имеют адрес улица Правобережная, 12. Об этом пишет группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD».Теги: микродвигатель
Всё дело в том, что здание «Микродвигателя» занимает довольно большую площадь в самом центре города в виде буквы «П». Его основной вход (проходная) находится как раз на улице Правобережной, 12.
Многочисленные торговые помещения, арендуемые в стенах этого здания, располагаются по всему периметру, и на самой площади, и со стороны проспекта. Но, несмотря на своё местоположение, согласно правилу присвоения адресов все они также носят юридический адрес улица Правобережная, 12.
Всё дело в том, что здание «Микродвигателя» занимает довольно большую площадь в самом центре города в виде буквы «П». Его основной вход (проходная) находится как раз на улице Правобережной, 12.
Многочисленные торговые помещения, арендуемые в стенах этого здания, располагаются по всему периметру, и на самой площади, и со стороны проспекта. Но, несмотря на своё местоположение, согласно правилу присвоения адресов все они также носят юридический адрес улица Правобережная, 12.
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