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На здании бывшего завода «Микродвигатель» появилась необычная адресная табличка

3 август 2017, 21:02
В Гусеве, по инициативе одной из торговых организаций, на фасаде здания бывшего завода «Микродвигатель» появилась интересная адресная табличка (аншлаг). Она информирует о том, что магазины и салоны, находящиеся вдоль стен бывшего завода со стороны проспекта Ленина, имеют адрес улица Правобережная, 12. Об этом пишет группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD».

Всё дело в том, что здание «Микродвигателя» занимает довольно большую площадь в самом центре города в виде буквы «П». Его основной вход (проходная) находится как раз на улице Правобережной, 12.

Многочисленные торговые помещения, арендуемые в стенах этого здания, располагаются по всему периметру, и на самой площади, и со стороны проспекта. Но, несмотря на своё местоположение, согласно правилу присвоения адресов все они также носят юридический адрес улица Правобережная, 12.
Теги: микродвигатель
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посетитель
# 1посетитель
Давно пора эту пром.зону облагородить. Снести и просто деревьями засадить.
Вчера, 22:09   ЦитироватьОтветить1
житель
# 2житель
Сносить ничего не надо, а вот торговую зону раскрыв внутренний двор заделают, то будет приятно.
Сегодня, 00:14   ЦитироватьОтветить0

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