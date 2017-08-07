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Евгений Михайлов поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником

7 август 2017, 22:03
Евгений Михайлов поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником
В преддверии празднования «Дня железнодорожника» врио Губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время рабочего визита приехал в г. Черняховск поздравить работников Калининградской железной дороги (КЖД) с их профессиональным праздником. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Посетить город Черняховск Антон Андреевич решил на весьма символичном транспорте – рельсовом автобусе, на котором попробовал себя в роли машиниста.

Чествования железнодорожников прошли в Черняховском Центре культуры и досуга.

Поздравить работников КЖД приехал и глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов: «Помню, как мы еще мальчишками бегали посмотреть на поезда и в то время поезд нам казался символом развития и чего-то нового. Хочу поздравить жителей нашего региона с тем, что у нас есть такой надежный транспорт, который и сейчас олицетворяет движение вперед».

После чего Евгений Михайлов передал благодарственное письмо за долголетний и добросовестный труд проводнику пассажирского вагона Людмиле Щебровой из города Гусева, которая, к сожалению, не смогла присутствовать на мероприятии.
Теги: Евгений Михайлов Черняховск День железнодорожника
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