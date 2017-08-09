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В рамках региональной программы в Гусевском городском округе производится ремонт 10 домов

9 август 2017, 16:03
В рамках региональной программы в Гусевском городском округе производится ремонт 10 домов
В рамках «Региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области» в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» производится ремонт 10 домов. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Вчера состоялось выездное совещание под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова по осмотру хода капитального ремонта фасада дома № 4 и ремонта кровли крыши дома № 5 и №7 улицы Московской.

Во время совещания обсудили вопросы устранения, выявленных техническим надзором, замечаний и возможность установки пандуса у подъезда дома №4 ул. Московской.

Также глава администрации сообщил собравшимся, что согласовал с Фондом капитального ремонта возможность перенести сроки выполнения ремонта по фасаду дома № 5 и №7 ул. Московской на этот год за счет сложившейся экономии по итогам выполненных работ за 2017 год.
Теги: Админстрация Гусевского района ремонт
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