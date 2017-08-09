В рамках региональной программы в Гусевском городском округе производится ремонт 10 домов
9 август 2017, 16:03
В рамках «Региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области» в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» производится ремонт 10 домов. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Админстрация Гусевского района ремонт
Вчера состоялось выездное совещание под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова по осмотру хода капитального ремонта фасада дома № 4 и ремонта кровли крыши дома № 5 и №7 улицы Московской.
Во время совещания обсудили вопросы устранения, выявленных техническим надзором, замечаний и возможность установки пандуса у подъезда дома №4 ул. Московской.
Также глава администрации сообщил собравшимся, что согласовал с Фондом капитального ремонта возможность перенести сроки выполнения ремонта по фасаду дома № 5 и №7 ул. Московской на этот год за счет сложившейся экономии по итогам выполненных работ за 2017 год.
Вчера состоялось выездное совещание под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова по осмотру хода капитального ремонта фасада дома № 4 и ремонта кровли крыши дома № 5 и №7 улицы Московской.
Во время совещания обсудили вопросы устранения, выявленных техническим надзором, замечаний и возможность установки пандуса у подъезда дома №4 ул. Московской.
Также глава администрации сообщил собравшимся, что согласовал с Фондом капитального ремонта возможность перенести сроки выполнения ремонта по фасаду дома № 5 и №7 ул. Московской на этот год за счет сложившейся экономии по итогам выполненных работ за 2017 год.
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