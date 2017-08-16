Когда устранят недоработки при строительстве нового моста, - станет известно после судебной тяжбы
16 август 2017, 21:37
Вот уже год прошел с момента начала строительства пешеходного моста в центре города. Давайте вспомним как это было.Теги: мост строительство
Начиналось всё очень "громко". «ГТРК «Калининград» регулярно рапортовал о ходе строительства. 8 августа 2016 года огородили строительную площадку размером с футбольное поле, 11 августа 2016 года начали забивать сваи, а уже к 7 ноября 2016 года возвели пролётные строения арочной формы.
Первоначально мост планировали сдать к 31 марта 2017 года. Потом срок продлили до начала лета из-за погодных условий (поднялся уровень воды в реке и резко похолодало).
После наступила тишина. На данном этапе строительство моста находится в замороженном состоянии, а территория огорожена забором.
В администрации пояснили, что строительство моста находится в замороженном состоянии по причине того, что часть работ сделана некачественно и требует доработки.
«Часть работ уже оплачена, по ряду работ были выставлены претензии. Вместо того, чтобы исправить недоработки, компания ООО «МостДеталь» обратилась в арбитражный суд о взыскании денежных средств с администрации за якобы выполненные работы. В свою очередь администрация выдвинула свои требования по качеству выполненных работ», - ответил пресс-секретарь городской администрации.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что до окончания судебной тяжбы ни о каких сроках и речи идти не может. Остаётся только надеяться, что данная ситуация не продлится очень долго, и мост всё таки достроят.
Начиналось всё очень "громко". «ГТРК «Калининград» регулярно рапортовал о ходе строительства. 8 августа 2016 года огородили строительную площадку размером с футбольное поле, 11 августа 2016 года начали забивать сваи, а уже к 7 ноября 2016 года возвели пролётные строения арочной формы.
Первоначально мост планировали сдать к 31 марта 2017 года. Потом срок продлили до начала лета из-за погодных условий (поднялся уровень воды в реке и резко похолодало).
После наступила тишина. На данном этапе строительство моста находится в замороженном состоянии, а территория огорожена забором.
В администрации пояснили, что строительство моста находится в замороженном состоянии по причине того, что часть работ сделана некачественно и требует доработки.
«Часть работ уже оплачена, по ряду работ были выставлены претензии. Вместо того, чтобы исправить недоработки, компания ООО «МостДеталь» обратилась в арбитражный суд о взыскании денежных средств с администрации за якобы выполненные работы. В свою очередь администрация выдвинула свои требования по качеству выполненных работ», - ответил пресс-секретарь городской администрации.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что до окончания судебной тяжбы ни о каких сроках и речи идти не может. Остаётся только надеяться, что данная ситуация не продлится очень долго, и мост всё таки достроят.
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