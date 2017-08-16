Стройцентр
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Когда устранят недоработки при строительстве нового моста, - станет известно после судебной тяжбы

16 август 2017, 21:37
Вот уже год прошел с момента начала строительства пешеходного моста в центре города. Давайте вспомним как это было.

Начиналось всё очень "громко". «ГТРК «Калининград» регулярно рапортовал о ходе строительства. 8 августа 2016 года огородили строительную площадку размером с футбольное поле, 11 августа 2016 года начали забивать сваи, а уже к 7 ноября 2016 года возвели пролётные строения арочной формы.

Первоначально мост планировали сдать к 31 марта 2017 года. Потом срок продлили до начала лета из-за погодных условий (поднялся уровень воды в реке и резко похолодало).

После наступила тишина. На данном этапе строительство моста находится в замороженном состоянии, а территория огорожена забором.

В администрации пояснили, что строительство моста находится в замороженном состоянии по причине того, что часть работ сделана некачественно и требует доработки.

«Часть работ уже оплачена, по ряду работ были выставлены претензии. Вместо того, чтобы исправить недоработки, компания ООО «МостДеталь» обратилась в арбитражный суд о взыскании денежных средств с администрации за якобы выполненные работы. В свою очередь администрация выдвинула свои требования по качеству выполненных работ», - ответил пресс-секретарь городской администрации.

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что до окончания судебной тяжбы ни о каких сроках и речи идти не может. Остаётся только надеяться, что данная ситуация не продлится очень долго, и мост всё таки достроят.
Теги: мост строительство
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Деньги на ветер... Результата ноль...
Вчера, 21:51   ЦитироватьОтветить4
Поиск по артикулу
# 2Поиск по артикулу
Позорники с красного дома, нашли козла отпущения!
Вчера, 22:27   ЦитироватьОтветить3
БДВ
# 3БДВ
А зачем Патриарха по мосту водили ....... лицемеры ... и так во всём ..... можем только улыбаться и матом ругаться !
Вчера, 22:40   ЦитироватьОтветить3
Неравнодушный
# 4Неравнодушный
Первоначально достроить обещали в декабре 16-го, в аккурат перед Новым Годом.
Это легко узнать, пройдя по ссылкам, указанным здесь же.

И какое неприятное ощущение возникает, когда сегодня смотришь бравые и восторженные возгласы новостных ведущих из прошлого...
Вчера, 22:42   ЦитироватьОтветить1
Admin
# 5Admin
Цитата: Неравнодушный
Первоначально достроить обещали в декабре 16-го, в аккурат перед Новым Годом.
Это легко узнать, пройдя по ссылкам, указанным здесь же.

По контракту срок сдачи был 31 марта, это они на камеру обещали раньше сделать. В итоге вон как вышло.
Там уже сейчас под мостом можно увидеть что ступеньки осыпаются где пирс. Это при том что мост ещё даже и не эксплуатировался.
По мне так пусть лучше добьются всех исправлений.
Вчера, 23:09   ЦитироватьОтветить1
умный
# 6умный
наверное откат сняли и забыли.как всегда.
Вчера, 23:58   ЦитироватьОтветить0
Сутяжник
# 7Сутяжник
Судебное разбирательство может растянуться и до двух-трёх лет. Так лицезреть нам этот долгострой ещё очень долго. Жулики и воры.
Сегодня, 04:34   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 8Гость Гость
Деньги с моста Михайлов потратил, платить нечем, поэтому и суд.
Сегодня, 04:51   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 9Гость Гость
И заметьте пресс-секретарь не говорит о том, что задолженности нет, а говорит о якобы некачественно сделанных работах. Это все помножить на отсутствие денег.. делаем выводы.
Сегодня, 04:56   ЦитироватьОтветить0

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