В Гусеве завершаются работы по обустройству пешеходных переходов
12 август 2017, 19:41
В Гусеве завершаются работы по обустройству пешеходных переходов вблизи дошкольных и образовательных учреждений. Специалисты «Дортранссервис» устанавливают специальные светофоры Т7 на солнечных батареях. Они полностью автономны, не требуют электроэнергии и способны работать без обслуживания в течении 8 лет.Теги: пешеходные переходы ремонт
Группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD» подготовила видео сюжет на эту тему.
Группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD» подготовила видео сюжет на эту тему.
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