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Общество / Видеоновости

В Гусеве завершаются работы по обустройству пешеходных переходов

12 август 2017, 19:41
В Гусеве завершаются работы по обустройству пешеходных переходов вблизи дошкольных и образовательных учреждений. Специалисты «Дортранссервис» устанавливают специальные светофоры Т7 на солнечных батареях. Они полностью автономны, не требуют электроэнергии и способны работать без обслуживания в течении 8 лет.

Группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD» подготовила видео сюжет на эту тему.
Теги: пешеходные переходы ремонт
251 просмотр   |   3 комментария
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тополь м
# 1тополь м
а если снегом засыпет ?
Вчера, 20:06   ЦитироватьОтветить0
Конь в пальто
# 2Конь в пальто
А на Сапёрной детсад забыли? Нет ни переходов,ни заграждений. Тротуар слепили с одной стороны улицы,а с другой не пройти от машин.
Вчера, 21:17   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 3Гость Виталий
На этих перекрестках осталось только автоматчиков поставить. дебилизм крепчает.
Вчера, 22:45   ЦитироватьОтветить1

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