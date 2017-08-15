На «День Технополиса» в Гусеве выступит Найк Борзов
15 август 2017, 22:23
2 сентября состоится девятый День Технополиса GS. Впервые в этом году фестиваль под открытым небом продлится весь день, соединив в декорациях городского парка спорт, технологии, науку и рок-н-ролл.Теги: День Технополиса
10 тысяч зрителей, синтез искусств, танцевальный флеш-моб, лекции популяризаторов науки, выставка робототехники, научное шоу, мастерская 3D-принтинга — обновленный мультиформатный праздник ворвется в город, чтобы вновь заслужить звание самого масштабного open-air’а Калининградской области.
Хедлайнер Дня Технополиса GS-2017 — Найк Борзов.
В честь праздника компания «Технополис GS» проводит в социальной сети «ВКонтакте» розыгрыш призов.
10 тысяч зрителей, синтез искусств, танцевальный флеш-моб, лекции популяризаторов науки, выставка робототехники, научное шоу, мастерская 3D-принтинга — обновленный мультиформатный праздник ворвется в город, чтобы вновь заслужить звание самого масштабного open-air’а Калининградской области.
Хедлайнер Дня Технополиса GS-2017 — Найк Борзов.
В честь праздника компания «Технополис GS» проводит в социальной сети «ВКонтакте» розыгрыш призов.
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