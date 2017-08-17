По периметру детской площадки на территории ФОКа установят ограждение
17 август 2017, 16:45
С появлением в Городском парке г. Гусева Физкультурно-оздоровительного комплекса, детской игровой площадки и уличных тренажеров, это место стало своеобразным центром притяжения молодых мам с детьми, подростков и любителей активного отдыха. В связи с тем, что рядом с детской площадкой находится парковка для автомобилей, жители города стали обращаться в администрацию МО «Гусевский городской округ» с просьбой установить ограждения.Админстрация Гусевского района детская площадка Евгений Михайлов ФОК
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, сегодня состоялось выездное совещание под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова по вопросам установки такого ограждения вдоль периметра детской площадки на территории ФОКа.
На совещании также присутствовали начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта Павел Нефедов, начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева и директор ФОКа Дмитрий Карасев.
Собравшиеся обсудили варианты установки ограждения, чтобы дети не выбегали на проезжую часть и при этом сохранялась логистическая концепция возле парковок автомобилей. Также во время совещания Евгений Михайлов решил узнать «взгляд изнутри» и поговорил с жителям, которые в это время находились рядом, о том, где на их взгляд было бы удобнее оставить подход к площадке.
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, сегодня состоялось выездное совещание под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова по вопросам установки такого ограждения вдоль периметра детской площадки на территории ФОКа.
На совещании также присутствовали начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта Павел Нефедов, начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалева и директор ФОКа Дмитрий Карасев.
Собравшиеся обсудили варианты установки ограждения, чтобы дети не выбегали на проезжую часть и при этом сохранялась логистическая концепция возле парковок автомобилей. Также во время совещания Евгений Михайлов решил узнать «взгляд изнутри» и поговорил с жителям, которые в это время находились рядом, о том, где на их взгляд было бы удобнее оставить подход к площадке.
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