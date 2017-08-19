В Гусевском районе прошел традиционный фестиваль военно-исторической реконструкции

19 август 2017, 21:46

В субботу, 19 августа, на площадке «Гумбинненского сражения» у поселка Лермонтово были воссозданы эпизоды последнего наступления русской армии на германцев в июне 1917 года. Об этом пишет пресс-служба областного правительства.



Эти боевые действия, известные как «наступление Керенского», происходили в границах юго-западного фронта. А их 100-летие отметили в единственном регионе России, на территории которого проходили сражения крупнейшего военного конфликта начала прошлого века.



На открытии фестиваля глава региона Антон Алиханов напомнил об истории присутствия русского оружия на земле нынешней Калининградской области.



«Сегодня утром в Калининграде мы открывали на улице фельдмаршала Петра Александровича Румянцева памятный знак, посвященный Семилетней войне. Сейчас здесь вспоминаем уроки Первой мировой войны. Эта земля обильно полита кровью русских солдат. Здесь одерживались великолепные победы русского оружия», - заявил Антон Алиханов.



При этом, отметил временно исполняющий обязанности губернатора, не все военные успехи России получили должное развитие, а были обесценены дальнейшим ходом развития военных действий. Тем не менее, глава региона предложил помнить знаменитые слова российского императора Николая I, заявившего после подписания российско-китайского договора в 1860 году «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».



По словам Антона Алиханова, фестиваль «Гумбинненское сражение» развивается, каждый год предлагая реконструкцию разных исторических событий.



«Самое главное, что люди не теряют интерес к фестивалю. Каждый год он наполняется новым содержанием, развивается. И это очень радует», - отметил глава региона.



От имени полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе участников и гостей фестиваля поздравил его заместитель Михаил Ведерников.



«Наш военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» по праву считается одной из визитных карточек Калининградской области. Он не только открывает молодёжи незаслуженно забытые страницы Первой мировой войны. Он помогает связать военную историю России в единую нить, отдаёт дань памяти героизму русских солдат, павших на этой земле», - заявил Михаил Ведерников.



В этом году в реконструкции сражения между частями русской и германо-австрийской армий были задействованы более ста человек, включая группу девушек, изображавших участниц женского батальона под командованием легендарной Марии Бочкаревой. Эффект боевых действий воссоздавали несколько пушек, воссозданных по чертежам времен Первой мировой, бронеавтомобиль, пиротехника и звуковые эффекты.



На нынешнем фестивале также стало известно о договоренности властей региона и Российского военно-исторического общества с администрацией Гусевского городского округа о развитии на базе предприятий муниципалитета производства амуниции, снаряжения и оружия для военно-исторических реконструкций. Собственная материально-техническая база фестиваля позволит гарантировано обеспечивать его зрелищность и масштабность, и не зависеть от транспортных факторов.



«Ключевая проблема, которая сегодня существует, заключается даже не в доставке реконструкторов из основной части России, а в доставке оружия, боеприпасов. Мы договорились с главой Гусева, что форма по Первой мировой войне будет пошита на местных производственных мощностях. Оружие для реконструкции также будет изготавливать здесь. И участвовать в реконструкции после специального обучения смогут жители Калининградской области, все те, кто интересуется военной историей», - рассказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.



Справка:



Официально международный фестиваль военно-исторической реконструкции «Гумбинненское сражение» проводится в Калининградской области с 2013 года.



В 2017 году он проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-историческое общества (РВИО), правительства Калининградской области, администрации Гусевского городского округа межрегиональной общественной организации «Гарнизон-А».



Фестиваль считается одним из четырех крупнейших в России мероприятий военно-исторической реконструкции наряду с Крымским военно-историческим фестивалем, московским фестивалем «Времена и Эпохи» и знаменитым «Днем Бородина» в Можайском районе.

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