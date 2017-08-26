В ДЮЦ прошел день открытых дверей

26 август 2017, 22:57

26 августа на территории Детско-юношеского центра прошел День открытых дверей. Для ребят и их родителей был подготовлен необычный маршрут прохождения мастер-классов.



Почему необычный? Все гости ДЮЦ проходили квест, который состоял из различных этапов. Ребята получали карту, с помощью которой перемещались по маршруту. Каждый этап квеста – направление образовательной деятельности, которая ведется в Центре. Те, кто прошел все этапы, получили памятный сувенир – медаль, сделанную обучающимися Центра с помощью лазерных технологий.



Родители, наблюдая за работой своих детей, определялись с выбором обучения по дополнительным программам, и смогли сразу записать детей на зачисление в Центр, а также получить в подарок фотографию с героями - Фиксиками.



Спасибо всем участникам и гостям за добрые отзывы, активность и хорошее настроение.

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