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Молодёжь Гусева очистила берег реки Писсы от мусора

28 август 2017, 10:38
Молодёжь Гусева очистила берег реки Писсы от мусора
2017 год – Год экологии в России, в связи с чем в нашей стране все большую популярность набирает Всероссийская экологическая акция «Вода России». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Целью данной акции является поддержание санитарного порядка на берегах водных объектов во всех регионах страны, а также развитие общественной активности и бережного отношения к природе у детей и молодежи.

Гусевский городской округ присоединился к акции «Вода России». Так 24 и 25 августа отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ», совместно с молодежным экологическим отрядом «Зеленый патруль», подростковым молодежным клубом МАУ ГДК г. Гусева, юнармейцами, воспитанниками центра «Росток» и молодежным активом г. Гусева очистили берега реки Писса от мусора. К акции присоединились и неравнодушные жители города.
Теги: Писса акция
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я
# 1я
взрослые гадят ,а дети убирают.
Сегодня, 12:38   ЦитироватьОтветить4
анютка
# 2анютка
я,
не дают детям последние дни каникул спокойно догулять - итак лета не было... то сады открывать идут в форме, то субботники... администрацию бы выгнали лишний раз на воздухе поработать)))
Сегодня, 13:49   ЦитироватьОтветить2
Гость Ирина
# 3Гость Ирина
Анютка, лучше было бы, когда наши дети сидели бы дома, разминая указательный палец, играя в компьютер?
Сегодня, 15:30   ЦитироватьОтветить1
я
# 4я
Цитата: Гость Ирина
Анютка, лучше было бы, когда наши дети сидели бы дома, разминая указательный палец, играя в компьютер?

Ну если на каникулах ваши дети играют в компьютер, мне очень жаль ваших детей,народ деградирует, заведут детей купят комп и думают они хорошие родители.
Сегодня, 15:42   ЦитироватьОтветить4
Не уважаю администрацию Гусева
# 5Не уважаю администрацию Гусева
А ,почему скотобаза не вышла, и своими отседевшимися жопами, не подвигала?!Как раз зарядка была бы)
Сегодня, 19:25   ЦитироватьОтветить0
Гость Татьяна
# 6Гость Татьяна
Цитата: Не уважаю администрацию Гусева
А ,почему скотобаза не вышла, и своими отседевшимися жопами, не подвигала?!Как раз зарядка была бы)

Очень хочется задать этот вопрос вам. Дети молодцы, на их примере многим взрослым можно учиться
Сегодня, 19:53   ЦитироватьОтветить0

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