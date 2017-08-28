Молодёжь Гусева очистила берег реки Писсы от мусора
28 август 2017, 10:38
2017 год – Год экологии в России, в связи с чем в нашей стране все большую популярность набирает Всероссийская экологическая акция «Вода России». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Писса акция
Целью данной акции является поддержание санитарного порядка на берегах водных объектов во всех регионах страны, а также развитие общественной активности и бережного отношения к природе у детей и молодежи.
Гусевский городской округ присоединился к акции «Вода России». Так 24 и 25 августа отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ», совместно с молодежным экологическим отрядом «Зеленый патруль», подростковым молодежным клубом МАУ ГДК г. Гусева, юнармейцами, воспитанниками центра «Росток» и молодежным активом г. Гусева очистили берега реки Писса от мусора. К акции присоединились и неравнодушные жители города.
Целью данной акции является поддержание санитарного порядка на берегах водных объектов во всех регионах страны, а также развитие общественной активности и бережного отношения к природе у детей и молодежи.
Гусевский городской округ присоединился к акции «Вода России». Так 24 и 25 августа отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ», совместно с молодежным экологическим отрядом «Зеленый патруль», подростковым молодежным клубом МАУ ГДК г. Гусева, юнармейцами, воспитанниками центра «Росток» и молодежным активом г. Гусева очистили берега реки Писса от мусора. К акции присоединились и неравнодушные жители города.
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