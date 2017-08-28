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В Комплексном социальном центре прошел круглый стол на тему профилактики инсульта

28 август 2017, 17:10
В Комплексном социальном центре прошел круглый стол на тему профилактики инсульта
23 августа в социально–реабилитационном отделении Комплексного центра социального обслуживания населения прошел круглый стол «Межмуниципальное и межсекторное взаимодействие в деле профилактики инсульта» для активистов ветеранского движения Гусева и соседних муниципалитетов (Черняховск, Нестеров, Озерск).

Данное мероприятие завершило цикл практических семинаров, проводимых врачами и социальными работниками при помощи молодёжи, по тематике определения первых признаков инсульта и оказания первой доврачебной помощи, а также информационно-просветительских мероприятий по внедрению пилотного проекта «Конверт жизни».

На реализацию проекта «Конверт жизни» Местной общественной организацией ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов г. Гусева в 2017 году выигран конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций области для предоставления субсидий из бюджета Калининградской области.

Конверт жизни – краткая анкета в пластиковом конверте – позволяет получить быстрый доступ к основной информации о состоянии здоровья пациента (номер страхового полиса, группа крови, «рабочее давление», уровень сахара, хронические заболевания, принимаемые лекарства, склонность к аллергии, номера телефонов ближайших родственников или лиц, осуществляющих уход). Единый вид Конверта жизни упрощает работу фельдшеров «Скорой помощи», участковых терапевтов, спасателей. Месторасположение Конверта жизни в квартире указывает магнит, который удобнее крепить на дверку холодильника.
Теги: Комплексный центр социального обслуживания населения
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