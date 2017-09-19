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Волонтёры ГДК помогли реализовать проект «Конверт жизни»

19 сентябрь 2017, 13:24
Волонтёры ГДК помогли реализовать проект «Конверт жизни»
Волонтеры подростково-молодежного клуба МАУ ГДК города Гусева помогли Общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов города Гусева в реализации проекта «Конверт жизни».

На реализацию проекта выделена субсидия из регионального бюджета по итогам конкурса 2017 года для социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного министерством по муниципальному развитию и внутренней политике области.

«Конверт жизни» – краткая анкета в пластиковом конверте – позволяет получить быстрый доступ к основной информации о состоянии здоровья пациента (номер страхового полиса, группа крови, «рабочее давление», уровень сахара, хронические заболевания, принимаемые лекарства, склонность к аллергии, номера телефонов ближайших родственников или лиц, осуществляющих уход). Единый вид «Конверта жизни» упрощает работу фельдшеров «Скорой помощи», участковых терапевтов, спасателей. Месторасположение «Конверта жизни» в квартире указывает магнит, который удобнее крепить на дверку холодильника.

Общественная организация ветеранов организовала ряд информационно-просветительских мероприятий по внедрению проекта «Конверт жизни» и цикл практических семинаров по теме определения первых признаков инсульта и оказания первой доврачебной помощи. Семинары проводили врачи и социальные работники, волонтеры подростково-молодежного клуба МАУ ГДК.

Специалист по работе с общественными организациями МАУ ГДК города Гусева Рожков С.Н. телефон 3-38-44.
Теги: Конверт жизни волонтёры Городской дом культуры
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