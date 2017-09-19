Волонтёры ГДК помогли реализовать проект «Конверт жизни»
19 сентябрь 2017, 13:24
Волонтеры подростково-молодежного клуба МАУ ГДК города Гусева помогли Общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов города Гусева в реализации проекта «Конверт жизни».Конверт жизни волонтёры Городской дом культуры
На реализацию проекта выделена субсидия из регионального бюджета по итогам конкурса 2017 года для социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного министерством по муниципальному развитию и внутренней политике области.
«Конверт жизни» – краткая анкета в пластиковом конверте – позволяет получить быстрый доступ к основной информации о состоянии здоровья пациента (номер страхового полиса, группа крови, «рабочее давление», уровень сахара, хронические заболевания, принимаемые лекарства, склонность к аллергии, номера телефонов ближайших родственников или лиц, осуществляющих уход). Единый вид «Конверта жизни» упрощает работу фельдшеров «Скорой помощи», участковых терапевтов, спасателей. Месторасположение «Конверта жизни» в квартире указывает магнит, который удобнее крепить на дверку холодильника.
Общественная организация ветеранов организовала ряд информационно-просветительских мероприятий по внедрению проекта «Конверт жизни» и цикл практических семинаров по теме определения первых признаков инсульта и оказания первой доврачебной помощи. Семинары проводили врачи и социальные работники, волонтеры подростково-молодежного клуба МАУ ГДК.
Специалист по работе с общественными организациями МАУ ГДК города Гусева Рожков С.Н. телефон 3-38-44.
На реализацию проекта выделена субсидия из регионального бюджета по итогам конкурса 2017 года для социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного министерством по муниципальному развитию и внутренней политике области.
«Конверт жизни» – краткая анкета в пластиковом конверте – позволяет получить быстрый доступ к основной информации о состоянии здоровья пациента (номер страхового полиса, группа крови, «рабочее давление», уровень сахара, хронические заболевания, принимаемые лекарства, склонность к аллергии, номера телефонов ближайших родственников или лиц, осуществляющих уход). Единый вид «Конверта жизни» упрощает работу фельдшеров «Скорой помощи», участковых терапевтов, спасателей. Месторасположение «Конверта жизни» в квартире указывает магнит, который удобнее крепить на дверку холодильника.
Общественная организация ветеранов организовала ряд информационно-просветительских мероприятий по внедрению проекта «Конверт жизни» и цикл практических семинаров по теме определения первых признаков инсульта и оказания первой доврачебной помощи. Семинары проводили врачи и социальные работники, волонтеры подростково-молодежного клуба МАУ ГДК.
Специалист по работе с общественными организациями МАУ ГДК города Гусева Рожков С.Н. телефон 3-38-44.
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