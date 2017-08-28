Волонтеры «Технополиса GS» провели для ребят из детского дома соревнования по рыбной ловле

28 август 2017, 17:46

Волонтерское движение «Технополиса GS» поддерживает воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток» (г. Гусев). Недавно активисты организовали для ребят соревнования по рыбной ловле на живописном озере Домашнее (пос. Константиновка). 12 юных рыболовов соревновались в умении наполнять садок.



Победителем стал Михаил Железнов (14 лет), серебро досталось Павлу Еремееву (15 лет), а Валерия Подворотникова (16 лет) была награждена бронзовой медалью. Ловкая и активная 11-летняя София Клявина, как самый юный участник соревнования, выиграла поощрительный приз. Пойманную рыбу отпустили обратно в озеро, а победителям вручили удочки и пожелали хорошего улова в будущем.

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