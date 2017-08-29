Стройцентр
Общество / Образование

В школах № 1 города Гусева и посёлка Калининское полностью завершены ремонтные работы

29 август 2017, 17:03
В школах № 1 города Гусева и посёлка Калининское полностью завершены ремонтные работы
В школе № 1 города Гусева все готово для занятий школьников в новом учебном году. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

По состоянию на сегодняшний день завершен капитальный ремонт помещений пищеблока корпуса №2 и обеденного зала. Не смотря на некоторые проблемы с подрядной организацией, которая изначально выполняла ремонт, на сегодняшний день на данном объекте работы выполнены на 100%.

Кроме того в корпусе №2 школы № 1 выполнен капитальный ремонт кровли туалета, ремонт туалета для персонала, ремонт туалета для девочек, ремонт туалета для мальчиков. Завершены работы по капитальному ремонт внутренних систем водоснабжения, канализации и электропроводки, а также в классах заменены светильники над учебными досками на светодиодные.

Также полностью завершены работы по подготовке школы к новому учебному году в посёлке Калининское. В классах школы заменили электрооборудование: установили новые светильники над учебными досками, произвели смену выключателей, розеток и щитов управления. Была произведена замена ограждения по периметру учебного заведения – выполнены мероприятия по антитеррористической защищенности.
Теги: школа ремонт
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