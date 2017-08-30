«Лавочка-дружбы» появилась в городе Гусеве
30 август 2017, 16:45
Администрация Гусевского городского округа поддерживает инициативных предпринимателей, которые готовы внести свой вклад в развитие и благоустройство городской среды. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Теги: Админстрация Гусевского района водоканал
Так сегодня благодаря взаимодействию администрации МО «Гусевский городской округ» с руководством ОАО «Гусев-Водоканал» была заложена новая хорошая традиция украшать улицы города малыми архитектурными формами, которые придумали сотрудники предприятий.
Теперь жители и гости нашего города смогут отдохнуть и пофотографироваться на «Лавочке-дружбы», которая помимо приятного взору декоративного дизайна и фонарика, заботливо защитит в дождливую погоду с помощью оригинального зонтика.
Так сегодня благодаря взаимодействию администрации МО «Гусевский городской округ» с руководством ОАО «Гусев-Водоканал» была заложена новая хорошая традиция украшать улицы города малыми архитектурными формами, которые придумали сотрудники предприятий.
Теперь жители и гости нашего города смогут отдохнуть и пофотографироваться на «Лавочке-дружбы», которая помимо приятного взору декоративного дизайна и фонарика, заботливо защитит в дождливую погоду с помощью оригинального зонтика.
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