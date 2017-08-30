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«Лавочка-дружбы» появилась в городе Гусеве

30 август 2017, 16:45
Администрация Гусевского городского округа поддерживает инициативных предпринимателей, которые готовы внести свой вклад в развитие и благоустройство городской среды. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Так сегодня благодаря взаимодействию администрации МО «Гусевский городской округ» с руководством ОАО «Гусев-Водоканал» была заложена новая хорошая традиция украшать улицы города малыми архитектурными формами, которые придумали сотрудники предприятий.

Теперь жители и гости нашего города смогут отдохнуть и пофотографироваться на «Лавочке-дружбы», которая помимо приятного взору декоративного дизайна и фонарика, заботливо защитит в дождливую погоду с помощью оригинального зонтика.
Теги: Админстрация Гусевского района водоканал
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Гость волчок
# 1Гость волчок
Работяги с водоканала делали эту лавку принудительно , которым даже СПАСИБО не сказали . Вот так руководство водоканала занимается лизоблюдством перед местной администрацией , а то что водоканал весь по уши в ФИКАЛИЯХ и работяг там за людей не считают это ни кого не волнует . Ведь главное что бы красота была !!!!!!!!!!!!
Вчера, 20:14   ЦитироватьОтветить6
Гость Виталий
# 2Гость Виталий
Цитата: Гость волчок
Работяги с водоканала делали эту лавку принудительно , которым даже СПАСИБО не сказали . Вот так руководство водоканала занимается лизоблюдством перед местной администрацией , а то что водоканал весь по уши в ФИКАЛИЯХ и работяг там за людей не считают это ни кого не волнует . Ведь главное что бы красота была !!!!!!!!!!!!

Так вы это делали в своё рабочее время, которое вам оплачивается, а не в выходные. Привыкли нехера не делать. А тут послали поработать.
Вчера, 21:54   ЦитироватьОтветить3
Гость волчок
# 3Гость волчок
Гость Виталий,
В том то и дело что на своей работе они должны заниматься своим делом а не лавки никому не нужные делать , тем более с такой зарплатой 10 - 12 тыс рублей . Ты виталий случайно не тот водоканальский директорский стукачок ??????????
Вчера, 22:27   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 4Гость Виталий
Цитата: Гость волчок
Гость Виталий,
В том то и дело что на своей работе они должны заниматься своим делом а не лавки никому не нужные делать , тем более с такой зарплатой 10 - 12 тыс рублей . Ты виталий случайно не тот водоканальский директорский стукачок ??????????

Я далеко от вашей сферы работаю. А вашим работягам я напомню, как они скакали при КРЫМНАШ. Так кто пусть и дальше радуются как мы с КАЛЕНВСТАЛИ призарплате в 12 тыч руб.
Вчера, 22:42   ЦитироватьОтветить1
🤗🤗🤗
# 5🤗🤗🤗
Гость волчок,
А что же вы работу с большей зарплатой не найдете? И хватит своим ядом и желчью инет засорять. Достали просто...
Вчера, 22:42   ЦитироватьОтветить3

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