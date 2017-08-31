В Гусеве сотрудники ГИБДД проводят родительские собрания по вопросам безопасности детей на дорогах

31 август 2017, 17:42

В детских садах Гусева сотрудники Госавтоинспекции проводят родительские собрания, главная тема которых - безопасность детей на дорогах.



Во время занятий автоинспекторы доводят до присутствующих информацию о состоянии дорожно-транспортного травматизма на территории района, а также причинах и последствиях аварий. Особое внимание сотрудники полиции уделяют правилам перевозки детей в автомобилях и участию родителей в обучении детей Правилам дорожного движения.



Вниманию мам и пап представляют презентацию о том, как правильно обучать детей дорожной азбуке, о правилах установки детских удерживающих устройств в автомобилях, о важности световозвращающих элементов и о том, как правильно их разместить на верхней одежде ребенка.

40 просмотров