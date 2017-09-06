Новости библиотечной жизни в Гусевском городском округе

6 сентябрь 2017, 14:19

Гусевское библиотечное объединение регулярно принимает участие в масштабных городских мероприятиях, постоянно проводят различные мероприятия, конкурсы.



Так недавно в Гусевском агропромышленном колледже прошла двухдневная международная конференция «Человек и собака», организованная международной организацией «Животные без границ» (Германия), при содействии администрации Гусевского городского округа. Цель этого мероприятия – сплотить как можно больше людей, чиновников, общественных организаций, волонтеров, ветспециалистов и просто не равнодушных людей вокруг проблемы защиты животных. В Международной конференции «Человек и собака» приняли участие и сотрудники Центральной библиотеки города, представив гостям книжную выставку-обзор на тему конференции. Выставочные издания заинтересовали как студентов колледжа, так и участников из других городов области: Черняховска, Советска, Балтийска и Калининграда. Посетили конференцию гости Германии, а также члены организации «Право на жизнь», занимающейся вопросами содержания животных в домашних условиях.



Ждем любителей и владельцев животных, и просто неравнодушных граждан в гости в библиотеку, где вы можете найти литературу по уходу за животными, интересные факты из жизни животных и многое другое.



2 сентября в Гусеве состоялся долгожданный праздник под открытым небом «День Технополиса GS». Несмотря на проливной дождь, фестиваль прошёл на славу. Познавательные, развлекательные и спортивные площадки разместились на территории ФОКа. Среди них – интерактивная площадка «Буккроссинг». Любители чтения с удовольствием обменивались книгами и получали нужную информацию от сотрудников библиотеки, которые пропагандируют и популяризируют книгу.

169 просмотров