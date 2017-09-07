Центр раннего развития
Новости / Общество

В Гусевском городском округе полностью выполнен объем работ за 2017 год по программе ремонта дорог

7 сентябрь 2017, 16:07
В Гусевском городском округе полностью выполнен объем работ за 2017 год по программе ремонта дорог
В рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, улиц, территорий, муниципального образования Гусевский городской округ» полностью выполнен объем работ за 2017 год.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, программа выполнялась в 4 этапа и за этот период был произведен ямочный ремонт на 32-х улицах города.
Теги: дороги ремонт
159 просмотров
0
Другие новости по теме
Финансирование программы конкретных дел будет продолжено
Финансирование программы конкретных дел будет продолжено
В городской администрации обсудили вопрос ямочного ремонта дорог и улиц
В городской администрации обсудили вопрос ямочного ремонта дорог и улиц
Михайлов: Ремонт городских и поселковых улиц будет продолжен
Михайлов: Ремонт городских и поселковых улиц будет продолжен
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»