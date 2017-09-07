В Гусевском городском округе полностью выполнен объем работ за 2017 год по программе ремонта дорог
7 сентябрь 2017, 16:07
В рамках муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, улиц, территорий, муниципального образования Гусевский городской округ» полностью выполнен объем работ за 2017 год.Теги: дороги ремонт
Как сообщает пресс-служба городской администрации, программа выполнялась в 4 этапа и за этот период был произведен ямочный ремонт на 32-х улицах города.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, программа выполнялась в 4 этапа и за этот период был произведен ямочный ремонт на 32-х улицах города.
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