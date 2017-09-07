Центр раннего развития
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Все избирательные участки в Гусевском городском округе приведены в нормативное состояние

7 сентябрь 2017, 16:42
В Гусевском городском округе все избирательные участки приведены в нормативное состояние для проведения выборов 10 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На всех участках есть информационные стенды, средства пожаротушения, подготовлено все необходимое техническое оборудование, для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы, на всех участках будут работать выездные буфеты.

Напоминаем, что в этом году для удобства избирателей участки будут работать на 2 часа дольше с 07.00 до 21.00.
Теги: выборы
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Голосуй не голосуй, все равно...
# 1Голосуй не голосуй, все равно...
Еще есть лохи, которые верят в выборы?
Как вариант, посмотрите интервью Дудя у Ходорковского и Чичваркина, головку ватную протрясти, если это еще возможно конечно
Сегодня, 16:54   ЦитироватьОтветить0
избиратель
# 2избиратель
Да, не перевелись еще идиоты, которые пишут такие комментарии, точно бо-бо на всю головку!!! Как же можно так жить не веря ни в чего. Ну наверное таким просто надо посочувствовать и пожалеть их. Примите глубокие соболезнования.
Сегодня, 21:08   ЦитироватьОтветить0
Гость Ольга
# 3Гость Ольга
Идти нужно хотя бы для того чтобы зачеркнуть избирательный лист,чтобы ваш голос не воткнули туда куда выгодно нашей власти
Сегодня, 22:26   ЦитироватьОтветить0

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