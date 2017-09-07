Все избирательные участки в Гусевском городском округе приведены в нормативное состояние
7 сентябрь 2017, 16:42
В Гусевском городском округе все избирательные участки приведены в нормативное состояние для проведения выборов 10 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Теги: выборы
На всех участках есть информационные стенды, средства пожаротушения, подготовлено все необходимое техническое оборудование, для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы, на всех участках будут работать выездные буфеты.
Напоминаем, что в этом году для удобства избирателей участки будут работать на 2 часа дольше с 07.00 до 21.00.
На всех участках есть информационные стенды, средства пожаротушения, подготовлено все необходимое техническое оборудование, для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы, на всех участках будут работать выездные буфеты.
Напоминаем, что в этом году для удобства избирателей участки будут работать на 2 часа дольше с 07.00 до 21.00.
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