Центр раннего развития
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Голосование в Гусевском городском округе идёт полным ходом

10 сентябрь 2017, 15:09
Голосование в Гусевском городском округе идёт полным ходом
Ровно в 7.00 в Гусевском городском округе открылись все избирательные участки. На всех участках избиратели могут угоститься свежей выпечкой. А для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы и дежурят волонтеры, которые всегда готовы помочь.

Голосование в Гусевском городском округе идёт полным ходом

Помимо всего прочего, на всех избирательных участках в Гусеве впервые приготовили подарки для голосующих. Молодые люди могут выиграть наушники, колонки для гаджета.



Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов проголосовал на избирательном участке 129.



Первая половина дня работы УИКов прошла ударно, особенно на селе. Они в лидерах по явке.



Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и врио министра образования Светлана Трусенева посетили УИК 125.



В целом же все спокойно, поток желающих проголосовать нескончаем. Люди приходят голосовать семьями, что воспитывает дух гражданской ответственности у подрастающего поколения.

Все больше на голосование приходит молодежь.На участках за порядком следят полиция и охранные предприятия.

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора Калининградской области. Приглашаются все исполнить свой гражданский долг и проголосовать. Все избирательные участки Гусевского городского округа будут работать до 21.00.
Теги: выборы
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