В Гусевской больнице была опробована видеоконсультация пациента с дерматологической патологией
7 сентябрь 2017, 19:51
Телемедицина - одно из наиболее современных и перспективных направлений при оказании медицинской помощи населению. Впервые, в нашем регионе на базе Центра специализированных видов медицинской помощи Калининградской области внедрена теледерматология, как новый способ консультации больных по профилю дерматовенерология.Теги: больница телемедицина
Как пишет группа в социальной сети «ВКонтакте» «Я люблю Гусев», видеоконсультация пациента со сложной дерматологической патологией была проведена при непосредственной поддержке главного врача ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ» Герцог О.Б..
Врач дерматовенеролог Тарасов А.Н. представил пациента с тяжелой формой претибиальной микседемы. Был подробно доложен анамнез и прокомментирован локальный статус заболевания. Пациент был детально осмотрен и изучен консилиумом в составе заслуженного врача РФ, главного врача ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области» Букиным Ю.К. и главным внештатным специалистом по дерматовенерологии МЗ Калининградской области, доктором медицинских наук, профессором Зуевым А.В.. По результатам видеоконсультации были даны исчерпывающие рекомендации.
Внедрение теледерматологии позволит оказывать дистанционную помощь врачам дерматовенерологам и другим специалистам медицинских организаций региона при их обращении по вопросам выработки тактики ведения пациентов.
Как пишет группа в социальной сети «ВКонтакте» «Я люблю Гусев», видеоконсультация пациента со сложной дерматологической патологией была проведена при непосредственной поддержке главного врача ГБУЗ КО «Гусевская ЦРБ» Герцог О.Б..
Врач дерматовенеролог Тарасов А.Н. представил пациента с тяжелой формой претибиальной микседемы. Был подробно доложен анамнез и прокомментирован локальный статус заболевания. Пациент был детально осмотрен и изучен консилиумом в составе заслуженного врача РФ, главного врача ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области» Букиным Ю.К. и главным внештатным специалистом по дерматовенерологии МЗ Калининградской области, доктором медицинских наук, профессором Зуевым А.В.. По результатам видеоконсультации были даны исчерпывающие рекомендации.
Внедрение теледерматологии позволит оказывать дистанционную помощь врачам дерматовенерологам и другим специалистам медицинских организаций региона при их обращении по вопросам выработки тактики ведения пациентов.
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