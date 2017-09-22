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В Гусевской ЦРБ состоялся выездной прием бригады врачей из Центра специализированной медпомощи

22 сентябрь 2017, 11:38
В Гусевской ЦРБ состоялся выездной прием бригады врачей из Центра специализированной медпомощи
В минувший вторник, 19 сентября, на базе Гусевской ЦРБ состоялся совместный выездной прием бригады врачей из Центра специализированной медицинской помощи во главе с главным внештатным специалистом по дерматовенерологии, доктором медицинских наук, профессором Андреем Зуевым и дерматовенерологом гусевской центральной районной больницы Александром Тарасовым. Об этом пишет «За доблестный труд».

На прием к профессору пришли 29 жителей города. Всем обратившимся врачи провели дерматоскопию с фотофиксацией для дифференциальной диагностики со злокачественными образованиями и выработкой дальнейшей тактики.

«Профессор лично осмотрел каждого пациента, - рассказывает Александр Тарасов, - все отснятые и полученные материалы осмотра он забрал с собой для дальнейшего, более детального обследования».

По словам врачей у нескольких из осмотренных пациентов была выявлена патология. Одному из них требуется незамедлительное хирургическое вмешательство.

«Пациенту были выданы направления на анализы. Описательную часть профессор выдаст ему, когда он уже поедет в Центр специализированной медицинской помощи в Калининград, где и будет проведена операция», - говорит Александр Тарасов.

Напомним нашим читателям, что совместный выездной прием стал возможен после того, как врачи Гусевской больницы в качестве эксперимента в режиме теле-конференции провели осмотр пациента с тяжелой формой претибиальной микседемы с врачами Центра.

«Хочется выразить слова признательности врачам гусевской больницы и лично главному врачу Ольге Герцог за организацию Дня диагностики новообразований кожи, который прошел на высоком уровне, - говорит профессор Андрей Зуев, - наш совместный прием вызвал огромный интерес у гусевцев, поэтому мы будем продолжать работать в этом направлении».

Возможно, что уже через месяц главный внештатный специалист по дерматовенерологии, доктор медицинских наук, профессор Андрей Зуев и дерматовенеролог гусевской ЦРБ Александр Тарасов проведут очередной совместный прием.
Теги: больница
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